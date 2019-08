Wenn das Wetter passt, wird er der Star des Wochenendes sein: Wenn Mercedes-Benz am 14. und 15. September zur „Vision Smart City“ rund um das Mercedes-Benz-Museum einlädt, soll sich zum ersten Mal ein Volocopter über die Häuser einer europäischen Großstadt erheben. Der vom gleichnamigen Start-up in Bruchsal entwickelte Multikopter soll den Traum vom „Fliegen für Jedermamnn“ real werden lassen – und gleichzeitig das Mobilitätsproblem stetig wachsender Städte lösen helfen.

Volocopter-Testprogramm in Dubai

Seinen bemannten Erstflug feierte der vollelektrisch angetriebene Volocopter VC 200 bereits im März 2016. Seither arbeiten die Bruchsaler Entwickler zielstrebig an ihrer Vision der Mobilität der Zukunft. Im September 2017 startete die Volocopter GmbH ein fünfjähriges Testprogramm für einen urbanen Lufttaxi-Betrieb – allerdings in Dubai. Auch die Daimler AG wirkt als Teilhaber an dem Projekt mit – und bringt den Volocopter nun erstmals nach Stuttgart. Für die Veranstaltung „Vision Smart City“, die sich laut Mercedes-Eigendarstellung mit „technischen Innovationen und nachhaltigen Verkehrskonzepten“ befasst, passt der Auftritt bestens, reiht sich das von 18 Motoren angetriebene Fluggerät doch optimal in Konzepte wie Car Sharing, Elektrofahrzeuge und mobile Zukunftskonzepte ein.

Foto: Volocopter Seit 2017 wird der Volocopter als Flugtaxi in Dubai erprobt. Die Tests sind auf fünf Jahre angesetzt.

Einfach, sicher, elektrisch

Größter Trumpf des Volocopter gegenüber herkömmlichen Hubschraubern ist laut Angaben des Herstellers seine Einfachheit. Die Steuerung soll unkompliziert per Joystick erfolgen, eine redundante Auslegung der Systeme für ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit sorgen. Mehr als eine kurze Einweisung im Vorfeld sei zum Fliegen des Zweisitzers nicht nötig. Sogar vollautonomes Fliegen ist mit dem Volocopter möglich, wie die Tests in Dubai seit 2017 beweisen. Bei einer Einsatzgeschwindigkeit von 50 km/h kann der VC 200 etwa 30 Minuten in der Luft bleiben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h, das Gewicht beträgt 450 kg. Vor allem in Ballungszentren punktet der Volocopter darüber hinaus mit seinem Elektroantrieb: „Kein Verbrennungsmotor, kein Krach, keine komplizierte Mechanik“, schreibt die Volocopter GmbH auf ihrer Webseite.

Der ADAC will den Volocopter auch für den Rettungsdienst erproben. Ziel ist es, den Notarzt schneller als bisher zum Einsatzort zu bringen (Fotomontage).

Im Gegensatz zu anderen Flugtaxi-Konzepten, bei denen man nicht so recht weiß, ob sie nicht eher Hirngespinste ihrer Erfinder denn zukunftstaugliche Entwürfe sind, ist die Entwicklung des Volocopter bereits merklich fortgeschritten. Als erster Multikopter weltweit erhielt er schon 2016 die Zulassung für bemannte Flüge. 2018 gab der ADAC bekannt, den Volocopter in Bayern und Rheinland-Pfalz auf seine Tauglichkeit für den Rettungsdienst zu testen.

Auch bei Daimler glaubt man offenbar an das Projekt. So verkündete Susanne Hahn, Leiterin des firmeninternen „Lab1886“ anlässlich des ersten Testflugs in Dubai vor knapp zwei Jahren, der Volocopter mache deutlich, „wie realistisch und greifbar vollautonome und elektrische Mobilitätslösungen im urbanen Raum sind. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des innerstädtischen Luftverkehrs weiterhin gemeinsam mit Volocopter zu gestalten.“ Die Präsentation im Flug Mitte September in Stuttgart könnte der nächste Schritt auf diesem Weg sein.