Turboprop-Jubiläum Daher feiert den Rollout der 1000. TBM

Der Erfolg sei darauf zurückzuführen, dass die TBM-Familie eine solide Marktposition in der Geschäftsluftfahrt und der Allgemeinen Luftfahrt eingenommen habe. Die erste TBM 700 wurde Ende der 1980er Jahre vorgestellt und erhielt 1990 ihre Zulassung. Mehrere Modellgenerationen später stellte der französische Hersteller Daher im März 2019 das aktuelle Topmodell TBM 940 vor, das erstmals Autothrottle an Bord hat. Kürzlich wurde Garmins Autoland-System – von Daher als HomeSafe vermarktet – zugelassen. Die TBM ist eine schnelle Single-Turboprop mit Druckkabine, die seit ihrem Marktstart kontinuierlich weiter entwickelt wird.

"Die Daher-Gruppe und ihre Mitarbeiter sind besonders stolz darauf, die 1000er-Marke der TBM erreicht zu haben", erklärte Didier Kayat, der CEO von Daher in einer Pressemitteilung. "Seit der Integration der TBM in das Geschäftsportfolio von Daher haben wir erhebliche Investitionen getätigt, und jetzt ist sie ein wichtiger Aktivposten für unsere gesamte industrielle Tätigkeit." Nicolas Chabbert, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Luftfahrzeuge, fügte hinzu: "Mit Blick auf die nächsten 1000 TBM halten wir an unserer festen Verpflichtung fest, weiterhin Flugzeuge zu liefern, die eine optimale Kombination aus Geschwindigkeit und Betriebseffizienz für Eigentümer und Betreiber sowie ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz für Piloten, Familien und Passagiere bieten." Er merkte zudem an, dass es Ende der 1980er Jahre, als die TBM auf den Markt gebracht wurde, Zweifel gegeben habe, ob das Verkaufsziel von 600 Exemplaren erreicht werden würde.

Die Übergabe der 1000. TBM an den neuen Eigentümer James A. Hislop sollte in Pompano Beach, Florida, erfolgen. Hislop ist Privatpilot, Investmentbanker sowie Mitbegründer und Geschäftsführer von zwei Private-Equity-Investmentfirmen. Er engagiert sich auch für wohltätige Aktivitäten, indem er als freiwilliger Pilot bei Mercy Flights Southeast, Angel Flights Northeast und Patient Airlift Services tätig ist. "Ich habe mir fast jedes Flugzeug auf dem Markt angesehen, das meinen Kriterien in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Stil und Leistung entsprach", erklärte Hislop. "Die TBM 940 führte die Liste in den Bereichen Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlast an, während sie gleichzeitig alle Sicherheitsmerkmale beinhaltete. Sie ist im Vergleich zu den Standards der allgemeinen Luftfahrt eher in kommerzieller Qualität gebaut; der Kabinenkomfort ist ausgezeichnet, und der 'Ramp Appeal' ist einfach umwerfend."