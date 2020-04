Textron Aviation Zehn Jahre Cessna Citation CJ4

Vor zehn Jahren, am 20. April 2010, hat Textron Aviation die erste Cessna Citation CJ4 an einen Kunden übergeben. Betreiber schätzen den Business Jet wegen seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Flugzeug werde von Kunden auf der ganzen Welt für eine Vielzahl von Missionen eingesetzt, darunter Ambulanzflüge, Seepatrouillen, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessungen.

"Mit mehr als 320 CJ4, die heute im Einsatz sind, ist dieses Betreibernetz Teil der weltweit größten Gemeinschaft inhabergeführter Leichtflugzeuge", sagte Rob Scholl, Senior Vice President Sales bei Textron Aviation. "Viele unserer Citation-Eigentümer setzen ihre Flugzeuge in Zeiten der Not ein, von der Hurricane-Hilfe bis hin zur Lieferung dringender medizinischer Hilfsgüter, und wir sind stolz darauf, ihnen bei der Erfüllung dieser kritischen Missionen zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen."

Die CJ4 ist das größte Flugzeug der Familie der leichten Cessna-Jets. Der Jet hat eine Single-Pilot-Zulassung und zeichnet sich laut Hersteller durch eine Kombination aus hoher Leistung, moderaten Betriebskosten und hochwertiger Kabinenausstattung aus. Die Cessna Citation CJ4 bietet 1926 Nautischen Meilen (3567 km) Reichweite bei einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 451 Knoten. Sie bietet Platz für bis zu zehn Passagiere.