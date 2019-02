Atlas Air Service, Spezialist für Business Jets aus Bremen, hat erstmals aktive Winglets von Tamarack installiert. Die Arbeiten wurden an einer deutsch registrierten Citation CJ2+ erfolgreich abgeschlossen.

Seit wenigen Monaten ist das Unternehmen als autorisiertes Service Center für die Installation der Tamarack Active Winglets aus den USA zugelassen. Bereits beim Testflug habe der Citation Jet im windigen Norden der Republik eine deutlich verbesserte Steigleistung und spürbar erhöhte Flugstabilität gezeigt, teilt Atlas Air Service mit.

Die Tamarack Active Winglets, so Atlas Air Service in seiner Pressemitteilung, sind derzeit die einzige aerodynamische Technologie am Markt, die ohne große strukturelle Änderungen Steigzeit und Treibstoffverbrauch reduziert und gleichzeitig Reichweite sowie Stabilität des Flugzeugs erhöht. Dies ermöglicht Flugzeugeignern eine Zeit- und Kosteneinsparung.

„Als Citation-Jet-Experte bieten wir ein Active-Winglet-Upgrade während des regulären Wartungsaufenthaltes bei uns in Bremen an. So vermeiden wir Ausfallzeiten und Überführungskosten für unsere Citation-Wartungskunden“, sagt Serkan Akin, Leiter der Bereiche CAMO und Auftragszentrum bei Atlas Air Service.

Das 1970 gegründete Familienunternehmen hat sich auf den Verkauf und die Wartung von Business Jets namhafter Hersteller spezialisiert.