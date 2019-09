Das neue Unternehmen trägt den Namen TAG Maintenance Services (TMS) und wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Aviation geführt, teilen der französische Flugzeughersteller mit. Damit hat Dassault alle Instandhaltungsaktivitäten von TAG übernommen. Dazu gehören die Servicezentren in Genf, Farnborough, Le Bourget, Lissabon sowie die Standorte in Luton und Moskau. Das Unternehmen wird neben den eigenen Falcon-Business-Jets weiterhin alle bisher unterstützten Flugzeugtypen betreuen.

Diese Übernahme ist Teil der Strategie von Dassault Aviation, das globale Service-Netzwerk zu erweitern. Bereits Anfang des Jahres 2019 hatte die Firma die Übernahme der elf von ExecuJet betriebenen MRO-Einrichtungen (MRO = Maintenance, Repair and Overhaul) bekannt gegeben. Im Juli folgte die Übernahme von RUAG Business Aviation mit Standorten in Genf und Lugano, Schweiz, die nun Teil von TAG Maintenance Services werden sollen. Beide sind Genf präsent, einem der wichtigsten Drehkreuze für die Geschäftsluftfahrt in Europa.

„Wir sind bestrebt, unsere branchenführenden Servicekapazitäten für Falcon-Jets so nah wie möglich an unseren Kunden auf der ganzen Welt zu platzieren. Gleichzeitig möchten wir den gleichen erstklassigen Service für andere führende OEM-Marken anbieten. Unsere Strategie zielt darauf ab, MRO-Aktivitäten zu akquirieren, die unsere überaus hohen Standards für den Kundenservice teilen und die am oberen Ende des Marktes angesiedelt sind“, sagte Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network bei Dassault Aviation. Insgesamt hat Dassault Aviation durch die jüngsten MRO-Übernahmen 19 neue Einrichtungen und fast 1000 Serviceexperten in das globale Servicenetz aufgenommen.