Vielseitig ist die zweimotorige Turboprop von Textron Aviation schon jetzt, denn die Zweimot ist als Frachtversion ebenso wie als Passagierflugzeug mit 19 Sitzen zugelassen. Mit der neuen Ausstattungsoption lässt sich die Cessna SkyCourier jetzt auch auf unbefestigten Pisten betreiben. Mit dieser Option möchte der Hersteller sein Produkt für weitere internationale Kunden attraktiv machen, darunter Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Militär, Betreiber von Ambulanzflugzeugen, Frachttransportunternehmen und humanitäre Organisationen. Ersten Auslieferungen der SkyCourier mit der installierten Option sollen noch in diesem Monat beginnen. Das schreibt Textron Aviation in einer Pressemitteilung.

"Cessna-Flugzeuge transportieren seit Jahrzehnten Menschen und dringend benötigte Güter in und aus entlegenen Gebieten, und diese neue Fähigkeit ermöglicht es SkyCourier-Kunden, in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt zu operieren", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President of Sales and Flight Operations. "Das neue Schotterpaket erhöht die ohnehin schon robuste Zuverlässigkeit des SkyCourier erheblich."