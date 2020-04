Schneller und komfortabler Zulassung für die überarbeitete Phenom 300E

Anfang Februar hatte Embraer Executive Jets eine überarbeitete Version der Phenom 300E präsentiert. Der Business Jet sei mit Mach 0.8 jetzt der schnellste und reichweitenstärkste Single-Pilot-Jet am Markt, so der brasilianische Hersteller bei der Vorstellung. Nun hat die jüngste Generation des Zweistrahlers die Zulassungen von der der EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit), der FAA (Federal Aviation Administration) und der ANAC (Zivilluftfahrtbehörde Brasiliens) erhalten.

Die neue Phenom 300E bietet mit fünf Passagieren an Bord eine Reichweite von 2010 Nautischen Meilen (3723 km), geht mit bis zu 464 Knoten auf Reise und trägt eine Nutzlast von 1196 Kilogramm. Die Startstrecke gibt Embraer 978 Metern an, die Landestrecke mit 674 Metern. Darüber hinaus erhielt das Prodigy Touch Flight Deck, das auf dem Garmin G3000 basiert, weitere Funktionen. Beispielsweise wird die Crew jetzt vor einem möglichen Überschießen der Landebahn gewarnt. Mit an Bord sind auch eine Warnung vor Windscherungen und ein Notabstiegsmodus. Die Piloten profitieren von mehr Beinfreiheit und die Passagiere von einer leiseren Kabine. Erstmals für für die Phenom 300E ist optional die besonders luxuriöse Innenausstattung in der Bossa Nova Edition erhältlich, die ursprünglich für die Praetor 500/600 entwickelt wurde. Die Fluggäste können mittels einer 4G-Verbindung über Gogo AVANCE L5 ins Internet gehen.

"Die dreifache Zertifizierung durch ANAC, EASA und FAA bestätigt die Position der Phenom-300-Serie als bester je hergestellter Leichtjet, der die ultimative Erfahrung in der Geschäftsluftfahrt bietet", sagte Michael Amalfitano, President und CEO von Embraer Executive Jets. Embraer möchte im zweiten Quartal 2020 mit der Auslieferung seines neuesten Modells beginnen. Im vergangenen Jahrzehnt war die Phenom 300 laut Hersteller der meistverkaufte Business Jet am Markt.