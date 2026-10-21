Roll-out der ersten Serien-CJ4 Gen3

Beim US-amerikanischen Flugzeughersteller Textron Aviation ist das erste Serienflugzeug der Cessna Citation CJ4 Gen3 aus dem Werk in Wichita, Kansas, gerollt. Das Unternehmen spricht auf der Fachmesse NBAA-BACE in Las Vegas von einem Meilenstein auf dem Weg zur Indienststellung des überarbeiteten Light Jets, ohne jedoch ein konkretes Datum dafür zu nennen. Mit der Gen3-Version bringt Textron Aviation umfangreiche Änderungen an der Avionik und weitere Verbesserungen in die größte Citation im Light Jet-Segment.

Ein Jet, der automatisch landen kann Herzstück des modernisierten Cockpits ist die Avionik-Suite Garmin G3000 PRIME. Das System soll den Arbeitsablauf der Piloten vereinfachen und das Situationsbewusstsein durch Touchscreen-Technologie, neue Anzeigeoptionen und optimierte Bedienelemente verbessern. Die Citation CJ4 Gen3 soll nach Angaben von Textron Aviation zudem der erste Light Jet sein, der mit Garmin Emergency Autoland ausgestattet wird. Sollte der Pilot handlungsunfähig werden, übernimmt das System automatisch die Kontrolle über das Flugzeug und landet eigenständig auf dem nächstmöglichen geeigneten Flugplatz.

Die für den Single-Pilot-Betrieb ausgelegte CJ4 Gen3 schafft bis zu 2165 Nautischen Meilen nonstop und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 451 Knoten. An Bord finden bis zu elf Passagiere Platz. Die maximale Nutzlast wird mit rund 3141 Kilogramm angegeben.

Das auf der NBAA-BACE im Oktober 2024 präsentierte Upgrade auf die CJ4 Gen3 basiert auf Rückmeldungen von Kunden, teilte Textron Aviation mit.