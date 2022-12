FAI akzeptiert jetzt die Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether als zusätzliche Zahlungsmethode für alle ihre globalen Dienstleistungen. Das teilt das Nürnberger Unternehmen – nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter von missionskritischen Luftfahrtdienstleistungen – mit. In der Pressemeldung heißt es, dass Kryptowährungen sich in der Geschäftsluftfahrt zunehmender Beliebtheit als legitimes Zahlungsmittel erfreuen, da sie eine sichere Möglichkeit bieten, Transaktionen durchzuführen, ohne sensible Finanzdaten preiszugeben. FAI wiederum hofft nach eigenen Angaben, mit dieser Entscheidung den Kundenstamm erweitern zu können und Bestandskunden eine größere Auswahl bei der Bezahlung ihrer gebuchten Luftfahrtdienstleistungen zu bieten.