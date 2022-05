Neuer Operator AOC für Boutique Aviation

Am 14. April 2022 hat die Boutique Aviation AG das Air Operator Certificate (AOC) erhalten und fliegt nun mit fünf PC-12, einer Bombardier BD-700 Global Express und einer Bombardier Global 7500, einer Gulfstream G550 und einer Gulfstream G650 ab Zürich in weite Teile der Welt. Das schreibt das Schweizer Unternehmen in einer Pressemitteilung.

"Was das Team in den vergangenen Monaten geleistet hat, ist wirklich respektabel", lobt Geschäftsführer Christian Mölleney. "Mit dem AOC haben wir die operationelle Basis geschaffen, um uns in der Branche etablieren zu können. Mit einem starken Partnernetzwerk und engagierten Mitarbeitern können wir unseren Kunden erstklassigen Service bieten. Was uns auszeichnet, ist Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz."

Nebst den Flügen organisiert Boutique Aviation nach eigenen Angaben auch Genehmigungen, Autotransfers, Hotelunterbringung, VIP-Betreuung, Yachtausflüge und Concierge-Services. Zählen kann es auf die Unterstützung und Expertise von Partnern wie Air Dynamic, Fly 7, Air Corviglia und PeopleXpert. Seinen ersten Auftritt hat das Unternehmen auf der EBACE in Genf.