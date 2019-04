Der Business Jet hat sich für den Hersteller Textron Aviation als voller Erfolg erwiesen. 2011 wurde die Latitude auf der NBAA vorgestellt, 2014 folgte der Erstflug und seit 2015 ist sie im Einsatz. Zwischenzeitlich hat die Flotte weltweit mehr als 150.000 Stunden in der Luft verbracht.

Die Latitude ist in der Klasse der Midsize Business Jets angesiedelt. Ihre Reichweite beträgt mit vier Passagieren an Bord 2700 Nautische Meilen (5000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 446 Knoten (826 km/h) an. In der 6,63 Meter langen und 1,96 Meter breiten Kabine finden bis zu neun Passagiere Platz. Angetrieben wird der Business Jet von zwei PW306D1 von Pratt & Whitney Canada mit jeweils 26,28 Kilonewton Schub. Die Piloten haben mit dem Avionikpaket Garmin G5000 einen modernen Arbeitsplatz.