Mit dieser Investition kann der Spezialist für VIP-Flüge seinen Kunden mehr Flexibilität bei der Reiseplanung bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland und der Schweiz organisiert individuelle Personen- und Geschäftsreisen in Helikoptern und Business Jets. Das AOC ist Voraussetzung, um Gäste und Fracht gewerblich befördern zu können. Hierfür musste das Luftfahrtunternehmen erfahrenes Personal mit umfangreichem Fachwissen sowie technische und wirtschaftliche Zuverlässigkeit nachweisen. Seit rund 30 Jahren erfüllt die BHS Aviation Group diese Anforderungen vollumfänglich für den Flugverkehr mit Helikoptern und seit dem 17. Januar 2023 auch wieder mit Geschäftsflugzeugen. Damit begegnet BHS Aviation der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Charterflügen.