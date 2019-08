Die Global Express, die jetzt gechartert werden kann, bietet Platz für bis zu 14 Passagiere und wurde nach den höchsten Luxusstandards renoviert. Mit einer Reichweite von 6200 Nautischen Meilen kann das Flugzeug nonstop von London nach Singapur fliegen, teilt ExecuJet, ein Unternehmen der Luxaviation Group, mit. Die Global 7500 ist der erste seiner Art in der Flotte von Luxaviation. Der neue Ultralangstreckenjet bietet Platz für bis zu 19 Passagiere und schafft 7700 Nautische Meilen (14260 km) nonstop. Das Muster ist seit Ende 2018 in den USA und seit Anfang 2019 in Europa zertifiziert. Die Falcon 8X mit Basis in Malaysia hat eine Reichweite von 6450 Nautischen Meilen (11945 km) und verbindet Städtepaare wie Hongkong – Paris, London – Kapstadt und Los Angeles – Peking.

Niclas von Planta, Vice President von ExecuJet Europe: „Die Ankündigung von gleich drei Neuzugängen in unserer Flotte ist ein Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in die Luxaviation Group in Bezug auf ihre Flugzeugkompetenz und markiert sieben neue Flugzeuge in ebenso vielen Monaten.“ Er sieht dabei einen Bedarf an großen Business Jets: „Unsere Kunden suchen zunehmend nach Langstreckenjets, um ihre Anforderungen im heutigen globalen Geschäftsumfeld zu erfüllen. Wir antworten auf diese Nachfrage mit unseren erweiterten Flottenkapazitäten, insbesondere dem neuen Global Express, der ab heute gechartert werden kann. Angesichts der steigenden Anforderungen an interkontinentale Reisen werden unsere umfangreiche Flotte, die weltweite Präsenz von FBO sowie die preisgekrönten Sicherheits- und Servicerekorde sicherstellen, dass wir die Erwartungen unserer Kunden auf der ganzen Welt weiterhin erfüllen und übertreffen können.“