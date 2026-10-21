Erste Kodiak 900 für Europa fliegt in der Schweiz

Roland und Claudia Primus aus der Schweiz haben ihr neues Flugzeug in Empfang genommen: Sie sind Besitzer der ersten für den europäischen Markt gebauten Kodiak 900. Die beiden möchten ihr Flugzeug für Abenteuerflüge zu kleinen Flugplätzen nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung, die der französisch-amerikanische Hersteller Daher Aircraft am Rande der NBAA-BACE in Las Vegas veröffentlicht hat. Der Plan der beiden lautet ganz konkret: Mountainbiking in den Alpen und den Pyrenäen, Surfen und Wingfoilen am Mittelmeer und an der Ostsee, Trekking und Erkundungstouren durch Nordeuropa sowie Skitouren entlang der Westküste Grönlands. Einsätze, für die die große Schwester der Kodiak 100 mit ihrer geräumigen Kabine, guter Rundumsicht und guten Flugleistungen maßgeschneidert ist.

Die beiden Eigner steigen von einer Cessna 182 auf die Kodiak 900 um, die sie am Flugplatz Bad Ragaz (LSZE) in der Schweiz mit einer 495 Meter langen Start- und Landebahn stationieren werden. Ihr neues Flugzeug wurde Anfang dieses Monats im Werk von Daher Aircraft in Sandpoint, Idaho, ausgeliefert, wo die Kodiak 900 und die Kodiak 100 Series III hergestellt und montiert werden.

"Nachdem wir die verschiedenen Produktlösungen geprüft hatten, war die Kodiak 900 genau das Richtige für uns. Wir wollten auf ein turbinengetriebenes Flugzeug umsteigen, und die Kodiak 900 erfüllte alle unsere Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Leistung sowie der Fähigkeit, auf Gras- und Schotterpisten zu operieren. Ihre Kurzstart- und Landeeigenschaften (STOL) – ebenso wie ihr stabiles Flugverhalten bei Geschwindigkeiten nahe der Stallgrenze – sind ebenfalls wichtig für unser Einsatzprofil", erklärte Roland Primus.

Nicolas Chabbert, CEO von Daher Aircraft, sagte: "Die Kodiak eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten für Eigentümer, die ihr Flugzeug als Teil eines abenteuerlichen Lebensstils nutzen möchten. Die Primuses sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Kodiak 900 die STOL-Fähigkeit und die hervorragenden Flugeigenschaften der Kodiak 100 mit einer größeren Kabine und einer höheren Reisegeschwindigkeit verbindet – und sie so näher und schneller zu den Orten und Erlebnissen bringt, die sie suchen. "

Der Rumpf der zehnsitzigen Kodiak 900 wurde gegenüber der Kodiak 100 um 1,19 Meter verlängert, wodurch sich das Kabinenvolumen um mehr als 20 Prozent auf 309 Kubikfuß erhöht. Angetrieben wird das Flugzeug von der 900 Wellen-PS starken Propellerturbine vom Typ Pratt & Whitney PT6A-140A. Damit erreicht die Kodiak 900 eine maximale Reisegeschwindigkeit von 210 KTAS. Daher Aircraft verweist auch auf eine verbesserte Wirtschaftlichkeit durch den vergleichsweise niedrigen spezifischen Treibstoffverbrauch. Der Hersteller hat die Kodiak 900 im Jahr 2022 vorgestellt.