Das On-Demand-Charterunternehmen aus Maryland operiert von zehn Standorten in den USA. Neben Executivecharter hat der Anbieter seinen Schwerpunkt auf medizinischen Flügen und setzt für sein Geschäft ausschließlich auf das Muster Phenom-300.

"Wir freuen uns, die Zertifizierung der Phenom 300MED durch die FAA und die EASA bekannt geben zu können", sagte Marsha Woelber, Vice-President of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. "Die Medevac-Lösung bietet einen überragenden Wert, da sie von einem marktführenden Produkt wie der Phenom 300-Serie profitiert und deren einzigartige Fähigkeiten mit einer umfassenden medizinischen Lösung kombiniert."

Der Umbau ist so ausgeführt, dass gemäß der Zulassungsbestimmungen im Notfall auch zwei vollständig behinderte Patienten evakuiert werden können.

Individuelle Konfiguration möglich

Die medizinische Spezialausrüstung ist in einer Reihe individueller Konfigurationsalternativen erhältlich. So lassen sich eine oder zwei Tragen installieren oder ein Inkubator und zusätzliche medizinische Ausrüstung an Bord transportieren.