Corona-Pandemie NBAA-BACE 2020 ist abgesagt

Die Absage basiert auf Anweisungen der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden, teilt die NBAA mit und spricht von einzigartigen, komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19. So hat das Gesundheitsministerium von Florida kürzlich einen Ratgeber herausgegeben, in dem empfohlen wird, dass die Teilnahme an Versammlungen mit mehr als 50 Personen vermieden werden sollten. Darüber hinaus gibt es in zahlreichen Bundesstaaten, darunter Florida, Reisebeschränkungen. Ebenso sind internationale Reisen in viele Länder derzeit nicht möglich. "Diese Beschränkungen machen es für Einzelpersonen und Unternehmen nicht nur schwierig, sondern in vielen Fällen sogar unmöglich, an der weltweit größten Veranstaltung der Geschäftsluftfahrt teilzunehmen", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die Förderung der Sicherheit ist einer der Hauptgründe für die Gründung der NBAA im Jahr 1947, und Sicherheit ist die Grundlage all dessen, was wir heute sind", sagte Ed Bolen, President und CEO der NBAA. "Da sich COVID-19 zu einer Pandemie entwickelt hat, hat sich die NBAA konsequent an lokale, staatliche, bundesstaatliche und globale Gesundheitsbehörden gewandt, um über unsere Entscheidungen zu informieren und unsere Handlungen im Hinblick auf Veranstaltungen zu lenken." Laut Bolen habe die NBAA ihren Mitgliedern stets geraten, vor jedem Flug eine gründliche Risikobewertung durchzuführen, um festzustellen, ob die Mission sicher durchgeführt werden kann oder nicht. "Wir haben dieselbe Disziplin in die kommende NBAA-BACE eingebracht und bedauern, dass die diesjährige Veranstaltung am Boden bleiben muss."

Die nächste planmäßige NBAA Business Aviation Convention & Exhibition soll vom 12. bis 14. Oktober 2021 in Las Vegas, Nevada, stattfinden.