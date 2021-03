Citation Excel Aus alt mach neu

CitationPartners versetzt gebrauchte Citation Excel in den Neuzustand. Gegründet wurde das Unternehmen von drei ehemaligen Cessna-Managern.

CitationPartners bietet die Umrüstung gebrauchter Citation Excel in neuwertige Business Jets an, die unter der Bezeichnung Citation Excel Eagle vermarktet werden sollen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind die führenden Köpfe hinter dem Unternhemen aus Wichita, Kansas,die ehemaligen Cessna-Vorstandsvorsitzenden Russ Meyer und dessen Nachfolger Gary Hay sowie Russ Meyer III, ehemaliger Programmmanager für die Citation CJ3 und Citation Mustang.

Das Programm beinhaltet umfangreiche Inspektionen sowie den Einbau zahlreicher Neuteile und Systeme durch das Citation Service Center, die Installation einer Garmin G5000 Avioniksuite sowie eine neue Innen- und Außenausstattung. Teile des Umbaus werden von Yingling Aviation, langjähriger Cessna-Partner ebenfalls aus Wichita, Kansas, durchgeführt. Alle Citation Excel Eagle werden nach den üblichen Standards probegeflogen. CitationPartners plant, ab Mai pro Monat eine Citation Excel Eagle zum Einführungspreis von 3,45 Millionen Dollar auszuliefern.

"Das geht Lichtjahre über die typische Umrüstung hinaus; es ist eine echte Umgestaltung des Flugzeugs von der Nase bis zum Heck", sagte Russ Meyer.