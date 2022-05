Business Aviation trifft DTM DC Aviation unterstützt SSR Performance

Während der DTM-Saison 2022 wird das Logo von DC Aviation den grün-schwarzen Porsche 911 GT3 R von Rennfahrer Dennis Olsen (Startnummer 94) zieren. DC Aviation führt auch VIP-Flüge für das SSR Performance Team zu den Events der DTM durch. Außerdem steht DC Aviation bei allen Rennen der Saison 2022 als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Das schreibt das Stuttgarter Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Michael Kuhn, CEO von DC Aviation, sagte: "SSR Performance will als Team in der DTM hoch hinaus. Wir begleiten dieses Vorhaben mit unseren Business Jets sehr gerne. Die DTM ist eine großartige Marke mit langer sportlicher Tradition und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SSR Performance."

Die diesjährige DTM-Saison umfasst 16 Rennen an acht Wochenenden in fünf Ländern und führt die Fahrer unter anderem zu den Rennstrecken in Imola (Italien) und Spa-Francorchamps (Belgien). Zudem sind auch die deutschen Klassiker am Nürburgring in der Eifel und das große Finale am Hockenheimring Bestandteil des Rennkalenders.

SSR Performance aus München geht nach einem Gastspiel am Nürburgring 2021 dieses Jahr für seine erste volle DTM-Saison an den Start und wird dabei den Stuttgarter Autobauer Porsche repräsentieren. Bereits der Saisonauftakt in Portimão (Portugal) war ein großer Erfolg für das neue Team. Nach dem ersten Rennwochenende belegt SSR Performance Platz 5 in der Team-Wertung.

DC Aviation mit Hauptsitz am Flughafen Stuttgart (STR) ist ein deutsches Unternehmen für Business Aviation, das sich im Laufe seiner über 20-jährigen Firmengeschichte nach eigenen Angaben umfassende Kompetenzen im Bereich Aircraft Management angeeignet hat. Heute bietet DC Aviation ein breit gefächertes Portfolio, das von Flugzeugmanagement über Charterdienste bis zur Wartung von Business Jets und Abfertigungsdiensten reicht. Zur Flotte gehören Kurz-, Mittel- und Langstreckenjets sowie Jets mit besonders großen Kabinen. DC Aviation unterhält Standorte in Dubai, Malta und München.