Ausgezeichnet Bombardier-Award für Aero-Dienst Nürnberg

Bombardier verleiht die Auszeichnung seit 2011 jährlich für herausragende Qualität, Leistung und Kundenservice. Im Vergleich der europäischen Heavy- und Line Maintenance-Facilities innerhalb des Bombardier Service-Netzwerkes steht Aero-Dienst damit an der Spitze, schreibt das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg in einer Pressemitteilung. Aero-Dienst beschreibt sich selbst als Komplettdienstleister für Geschäftsreiseluftfahrt und Flugambulanz.

Da die Verleihung des Awards in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Rahmen der NBAA stattfinden konnte – diese wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt –, würdigte der kanadische Flugzeughersteller Bombardier diesmal auf schriftlichem Wege die Leistungen des Aero-Dienst hinsichtlich des besonderen Engagements, Bombardier-Kunden mit erstklassiger Qualität und Leistung zu noch mehr Effizienz in ihrer Operation zu verhelfen.

André Ebach, Head of Maintenance bei Aero-Dienst, sagte: "Mit großem persönlichen Einsatz und ausgeprägtem Know-how steht unser Team für alle Belange unserer Kunden bereit." Geschäftsführer Viktor Peters ergänzte: "Exzellenter Service, der unsere gemeinsamen Kunden einfach glücklich mit ihren Flugzeugen macht, ist das Ergebnis einer hervorragenden Teamleistung. Auch in Zukunft werden wir weiterhin Kontinuität in unserer Leistung beweisen und unsere Kunden auf höchstem Niveau unterstützen."

Aero-Dienst verweist in seiner Pressemitteilung auf seine jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Wartung von Bombardier Business Jets. Kontinuierlicher Fokus auf loyale und gut ausgebildete Mitarbeiter habe über viele Jahrzehnte zu den hohen Wartungskompetenzen geführt, die sich in der Zufriedenheit der Kunden und im Vertrauen der Geschäftspartner ausdrücken. Als Wartungsbetrieb und Operator von Business Jets der Marke Bombardier wisse Aero-Dienst seinen zentralen Standort in Europa am 24/7 Airport Nürnberg zu schätzen. In Kombination mit dem nahegelegenen Ersatzteil-Depot in Frankfurt können Kunden effektiv und schnell in AOG-Fällen unterstützt werden.