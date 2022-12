Aviationtag: Ein Stück DC-10 für den Koffer

Feuerlöschflugzeuge sind in den letzten Jahren infolge der vielen Waldbrände überall auf der Welt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Während historische Flugzeuge wie die legendären Martin JRM oder die Canadair CL-215 viele Jahre das Rückgrat der Löschflotten bildeten, sind inzwischen auch hier Jets im Einsatz, zumeist ehemalige Transport- oder Passagierflugzeuge.

Nachdem die zwischenzeitlich zum Feuerlöschflugzeug umgebaute Boeing 747-400 "Tanker 944″ seit einiger Zeit wieder mit Päckchen und Paletten im Rumpf unterwegs ist, sind heute Tanker vom Typ DC-10 100 die größten Löschflugzeuge der Welt. Pro Flug können sie 45.000 Liter Wasser oder Löschmittel aus den am Rumpf befestigten Spezialtanks abwerfen. Der gesamte Inhalt kann binnen acht Sekunden freigesetzt werden, jedoch lässt sich die Abwurfzeit vom Cockpit auch variabel steuern und hinauszögern.

Diese Flugzeuge verkaufen sich aktuell am besten

Diese Flugzeuge verkaufen sich aktuell am besten

Keine Höhenstaffelung bei Airshow-Crash in Dallas

Keine Höhenstaffelung bei Airshow-Crash in Dallas

Was geschah an Bord der Citation?

Was geschah an Bord der Citation?

Einer der inzwischen ausgemusterten DC-10 hat die Firma Aviationtag zu einer kleinen Wiederauferstehung verholfen. Die Maschine, von der sich jetzt jeder ein kleines Stück als stylischen Anhänger an Koffer oder Schlüsselbund hängen kann, flog ab 1980 als "Clipper Star Light" für Pan Am, bevor Sie ab 1983 mit der neuen Registrierung N161AA für American Airlines und später auch für Hawaiian Airlines eingesetzt wurde. Ihre finale Registrierung N450AX erhielt die DC-10 100 im Jahre 1997, wo sie von der amerikanischen Charterfluggesellschaft Omni Air International übernommen wurde. 2005 wurde sie dann schließlich zum Löschflugzeug umgebaut und war als 910 für das Unternehmen 10 Tanker im Einsatz bis 2014.

Die DC-10 bei der Zerlegung. Die meisten Bestandteile von Flugzeugen finden als wertvolle Rohstoffe zurück in den Materialkreislauf.

Nicht nur Schwermetall

Wenngleich aus der Außenhaut eines großen Flugzeugs unzählige Aviationtags hergestellt werden können, haben die Upcycler nicht nur Jets im Visier. Auch aus Flugzeugen der Allgemeinen Luftfahrt entstehen die kleinen Accesoires. Eine aktuelle Serie entstand aus Teilen einer Piaggio P.180 Avanti, einer zweimotorigen Pusher-Turboprop. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen D-IZZY war am Flughafen Avignon in Südfrankreich stationiert und gehörte einst zur größten Avanti-Flotte in Europa. auch aus ausgemusterten Pipers, Cessnas und Beechcrafts sind bereits Aviationtags entstanden.