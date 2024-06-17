Yvonne Wolter

Patchwork-Familie mit vier Kindern, Zelt-süchtig, Barfuß-Liebhaberin und Wasser-Wanderin, Gründerin der Zeltkinder und SEO-Managerin bei der Messe München

In meiner ersten Zelterinnerung sitze ich mit Oma und Opa bei tschechischen Blaubeeren vor dem orangenen Baumwollzelt. Als Teenagerin kamen unzählige Zeltabenteuer mit Rucksack und Low-Budget-Ausstattung hinzu. Mir bleiben unvergessliche Erinnerungen: abenteuerliches Zelten im neuseeländischen Milford Sound, verträumtes Aufwachen zwischen irischen Schafen oder aufregende Nächte in der Hängematte im thailändischen Regenwald.

Zelten hat mein Leben geprägt. Das wollte ich mir mit Kindern im Gepäck nicht nehmen lassen. Nur anders: 2 Kids, 3 Kajaks, viel Proviant und 1 gutes Trekking-Zelt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kinder wurden groß und verlagerten ihre Interessen. Weg von Zelt-Touren, hin zu Urlaub auf großen Campingplätzen mit Gleichaltrigen.

Mit ihren Wünschen legten sie den Grundstein für die Zeltkinder-Community: Gleichgesinnte vor dem Urlaub finden und gemeinsam Spaß haben.

Wir zelteten unzählige Male mit uns lieb gewonnenen Zeltkinder-Familien und die Ausstattung „verglampisierte“ sich. Aus dem Mini-Zelt wurde ein Drei-Kabinen-Luftzelt, aus der Picknick-Decke wurden Tisch, Stühle und aufblasbare Couch. Zudem ging es nicht mehr mit der Bahn, sondern mit unserem Bulli dorthin, wo es spannende Outdoor-Abenteuer wie Surfen, Canyoning und Klettern zu erleben gibt: Slowenien, Spanien, Frankreich und Kroatien.

Mittlerweile sind die Kids flügge und mich zieht es back to the roots. Wenn ich nicht auf Zeltkinder-Camper-Treffen bin, tauche ich in die Natur ein, sitze tagsüber am Wasser und abends am Feuer und merke, wie gut mein Leben ohne Strom funktioniert.