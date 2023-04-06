Samira Matschinsky

Zum Camping selbst kam ich erst mit Mitte 20, und zwar durch meinen Job: Als Volontärin bei promobil bin ich ins kalte Wasser gesprungen – und war sofort angefixt. Dass ich heute für Deutschlands größtes Wohnmobil-Portal schreibe, fühlt sich einfach richtig an.

Mein redaktioneller Schwerpunkt liegt dabei auf einfachen Erklärstücken, DIY-Camperoptimierung und dem Campingbus-Segment. Dazu kommen Fahrzeugneuheiten, Dauertests und das Thema Nachhaltigkeit in der Campingbranche.

Im Fahrzeug zuhause

Ich habe meinen Traumcamper noch nicht gefunden – und genau das ist mein Antrieb: Ich teste so viele verschiedene Fahrzeugkonzepte wie möglich, vom kompakten Campervan bis zum Carcamper. Im Dauertest habe ich Fahrzeuge wie den Pössl Campstar, den Chausson 640 Titanium Ultimate oder den als Carcamper ausgestatteten Dacia Jogger über Tage und Wochen im Alltag bewohnt.

Auf der Messe und vor der Kamera

Ob CMT Stuttgart oder Caravan Salon Düsseldorf – auf den großen Camping-Messen bin ich nicht nur als Berichterstatterin für das Online-Portal unterwegs, sondern stehe auch regelmäßig vor der Kamera. Die Redaktionen von promobil und CARAVANING betreiben gemeinsam den CLEVER-CAMPEN-YouTube-Kanal, und auch auf der Messe nutze ich günstige Momente, um Videos aufzunehmen und neugierigen Leserinnen zu zeigen, wie die Fahrzeuge von innen wirklich aussehen – auch wenn sich gerade eine Menschentraube darum drängt.

Über promobil hinaus

Gemeinsam mit meiner Kollegin Sophia Pfisterer bin ich Co-Host des CLEVER-CAMPEN-Podcasts. Der Podcast ist ein Joint-Venture der Redaktionen CARAVANING und promobil – jeden Monat gibt es ein neues Thema rund um Campingplatz, Fahrzeuge, Roadtrips und Co.

Mein Anspruch

Ich schreibe so, wie ich mir selbst eine Empfehlung wünschen würde: ehrlich, praxisnah und unabhängig. Was im Alltag nicht funktioniert, sage ich. Was mich überzeugt, auch. Mein Ziel ist, dass Sie nach dem Lesen klüger sind als vorher – egal, ob Sie gerade Ihren ersten Campingbus suchen oder Ihr Reisemobil optimieren möchten.