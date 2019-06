Interview Martin Šonka

Vom Segelflieger zum Air-Race-Sieger

Mit 17 Jahren ging Martin Šonka im Segelflugzeug erstmals in die Luft. Nach Anfängen im Fallschirmspringen folgte eine Karriere in der tschechischen Luftwaffe, deren Airshow-Team er angehörte. Die krönte er als Weltmeister beim Red Bull Air Race 2018 und will das letzte RBAR gern ebenso beenden.