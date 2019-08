Der Avionik-Spezialist Garmin bietet für die neue Version von Garmin Pilot mit dem Software-update 9.7 ein Webinar. Mit dem Anwendungsseminar zeigt der Hersteller interessierten Piloten, was die neue Software kann.

Mit der neuen Software-Version 9.7 von Garmin Pilot sind viele neue Funktionen und Anwendungen für VFR- und IFR-Piloten in ganz Europa nutzbar. Deshalb bietet der US-amerikanische Avionik-Hersteller Garmin ein Webinar an, das die neuen Features der App zeigt. Zur Verfügung stehen neben VFR-Navigationsdaten (Platzrundeninformationen) auch FIS-Frequenzen, Verbesserung des Kartenmaterials sowie neue Funktionen für die Flugplan-Aufgabe. Das Webinar ist kostenlos und wird auch auf Deutsch angeboten. Garmin Deutschland informiert am 12. September um 17 Uhr über alle neuen Features und Funktionen.

