Polizisten in den USA leben gefährlich. Dass sie aber selbst in der Luft um ihr Leben fürchten müssen, ist dann selbst für die Vereinigten Staaten ungewöhnlich. So erging es der Besatzung des Polizeihubschrauber "Trooper 2", der am Dienstag gegen 19.30 Uhr im Nordwesten Detroits auf einem Patrollienflug unterwegs war.