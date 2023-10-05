Anmelden
Patrick Hoeveler

Patrick Hoeveler

Redakteur

Schon früh hat ihn die Faszination Luftfahrt gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen. Nach 15 Jahren als Print-Redakteur bei der FLUG REVUE geht es nun online auf die Suche nach spannenden Themen.

Meine aktuellsten Artikel:

Fly-In Birrfeld 2025
Schweizer Warbird-Vereinigung feiert Geburtstag

Fly-In mit mehr als 50 Oldtimer-Flugzeugen

Zahlreiche klassische Flugzeuge feierten das Jubiläum des Swiss Wings der Commemorative Air Force. Wir haben die schönsten Impressionen eingefangen.
BildergalerieSzene
Abgestürzter Hubschrauber am Boden mit Pinguin in Karton (Montage)
Kurioser Unfall – Heli verunglückt beim Start

Hubschrauber stürzt ab - wegen Pinguin an Bord

BildergalerieHubschrauber
Bell 206 Absturz New York Montage
Tragischer Hubschrauber-Absturz in New York

Warum zerbrach die Bell 206 in der Luft?

BildergalerieHubschrauber
Rollender Sonex Aircraft JSX-2 Mini-Jet
Homebuilts fliegen für US Air Force

Private Mini-Jets simulieren Cruise Missiles

BildergalerieFlugzeuge
Martin Mars in Formation mit Snowbirds
Letzter Flug des legendären Riesenflugboots

Martin Mars ist sicher gelandet - zum letzten Mal

BildergalerieFlugzeuge
Erickson S-64 Air Crane im Flug
Sikorsky S-64

Neuproduktion bei Ericksen

Hubschrauber
Übersicht USAF-Museum Dayton Tornado-Schäden
Wirbelsturm verwüstet Werkstatt-Hangars

Tornado trifft US-Air-Force-Museum in Dayton

BildergalerieSzene
Partizan-Doppeldecker Start
Partizan-Doppeldecker soll ohne Piloten fliegen

Erstflug für Roboter-An-2 mit Hybrid-Antrieb

Flugzeuge
TWS-2 An-2 mit Turboprop am Boden
Antonow-Doppeldecker mit neuem Triebwerk

Russland baut US-Turboprop für die An-2 nach

BildergalerieFlugzeuge
Bo 105 Russland am Boden mit Schnee
Bergeinsätze mit Touristen ohne jegliche Lizenzen

Ex-Bo 105 des Heers fliegt in Russland – illegal

BildergalerieHubschrauber
Kamow Ka-32 Schwebeflug
Feuerlösch-Hubschrauber mit neuen Triebwerken

Kamow Ka-32A11M erhält Zulassung

BildergalerieHubschrauber
Airbus Helicopters H145M im Flug
Entscheidung für Tiger-Nachfolger gefallen

Deutscher Rekordauftrag für H145M-Hubschrauber

BildergalerieHubschrauber
Pathfinder 1 Luftschiff am Boden bei Nacht
Riesenluftschiff von Google-Gründer

Pathfinder 1 beginnt Flugerprobung

BildergalerieFlugzeuge
Comeback der Ekranoplans?

Japan Airlines setzt auf Bodeneffektgeräte

BildergalerieElektroflug
