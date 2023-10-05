Patrick Hoeveler
Redakteur
Schon früh hat ihn die Faszination Luftfahrt gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen. Nach 15 Jahren als Print-Redakteur bei der FLUG REVUE geht es nun online auf die Suche nach spannenden Themen.
Meine aktuellsten Artikel:
Schweizer Warbird-Vereinigung feiert Geburtstag
Fly-In mit mehr als 50 Oldtimer-Flugzeugen
Zahlreiche klassische Flugzeuge feierten das Jubiläum des Swiss Wings der Commemorative Air Force. Wir haben die schönsten Impressionen eingefangen.
Kurioser Unfall – Heli verunglückt beim Start
Hubschrauber stürzt ab - wegen Pinguin an Bord
Tragischer Hubschrauber-Absturz in New York
Warum zerbrach die Bell 206 in der Luft?
Homebuilts fliegen für US Air Force
Private Mini-Jets simulieren Cruise Missiles
Letzter Flug des legendären Riesenflugboots
Martin Mars ist sicher gelandet - zum letzten Mal
Sikorsky S-64
Neuproduktion bei Ericksen
Wirbelsturm verwüstet Werkstatt-Hangars
Tornado trifft US-Air-Force-Museum in Dayton
Partizan-Doppeldecker soll ohne Piloten fliegen
Erstflug für Roboter-An-2 mit Hybrid-Antrieb
Antonow-Doppeldecker mit neuem Triebwerk
Russland baut US-Turboprop für die An-2 nach
Bergeinsätze mit Touristen ohne jegliche Lizenzen
Ex-Bo 105 des Heers fliegt in Russland – illegal
Feuerlösch-Hubschrauber mit neuen Triebwerken
Kamow Ka-32A11M erhält Zulassung
Entscheidung für Tiger-Nachfolger gefallen
Deutscher Rekordauftrag für H145M-Hubschrauber
Riesenluftschiff von Google-Gründer
Pathfinder 1 beginnt Flugerprobung
Comeback der Ekranoplans?