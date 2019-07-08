Nane Rauscher

Bisher waren Campingtrips nur im Urlaub angesagt: als Kind im T2 über die Alpen, später im Studium im T4 an den Atlantik. Allesamt Vehikel dafür mehr oder weniger selbst ausgebaut. Klar, dass den kompakten Campervans und individuellen Modellen nach wie vor mein Herz gehört. Im Moment steht der Transporter vor der Türe, bereit für den weiteren Ausbau, vielleicht ein Aufstelldach?

Beruflich war ich bis 2021 auf dem Fahrrad unterwegs: Mein Volontariat habe ich bei den Radredaktionen der Motor Presse gemacht. Mountainbike, Gravelbike, Rennrad und E-Bike waren aber irgendwann nicht mehr genug, deshalb widme ich mich seither Campingfahrzeugen aller Art.

Bei promobil bin ich jetzt im Digital-Team auf Reisen, immer auf der Suche nach den neusten Wohnmobilen, Wohnwagen, Reisezielen, schönsten Campingplätzen oder Zubehör-Trends. Diese verarbeiten wir in Texten, Bildern, Videos und Podcasts, um den Camping-Hunger unserer UserInnen im Netz zu stillen.