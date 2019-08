Am Flughafen Speyer hat nach einem Jahr Bauzeit der Service- und Event-Hangar der Firma airside individual hangar seine Tore geöffnet. Unternehmensgründer Mitch Mitländer verlegte damit seinen Firmensitz vom österreichischen Zell am See in die rheinland-pfälzische Domstadt. In dem 700 Quadratmeter großen, luxuriös ausgestatteten Gebäude sollen zukünftig Veranstaltungen aller Art mit dem Flughafen als exklusiver Kulisse stattfinden. Insgesamt wurden dafür rund drei Millionen Euro investiert. Im airside-Hangar direkt an der Startbahn werden zudem ein Pflegeservice rund ums Flugzeug sowie Produktpräsentationen und Workshops zum Thema Flugzeugpflege angeboten. Speziell entwickelte Reinigungsprodukte der Firma Liqui Moly Aero kommen bei dem Pflegeservice ebenso zum Einsatz wie die fachkundige Erfahrung des Firmengründers Mitländer, der selbst langjähriger Pilot ist.