Es braucht kein großes Flugzeugwissen, um die Chance Vought F4U Corsair unter allen Warbirds des Zweiten Weltkriegs zu erkennen. Dunkelblaue Marine-Lackierung, ein Sternmotor mit weit über 2000 PS in der Nase – und dann vor allem: diese Knickflügel! Die markante "Flügeltür"-Konstruktion ermöglichte den Einsatz des leistungsstarken Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp-Motors und ein kürzeres, robusteres Fahrwerk für den Einsatz als trägergestütztes Flugzeug.

Mit diesen Eigenschaften und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 450 Meilen pro Stunde (724 km/h) wurde das Flugzeug als Marineflieger und zur Unterstützung der Bodentruppen bekannt. Und eine Handvoll betuchte Luftfahrtenthusiasten betreiben den Jäger auch heute noch.

In den USA feiert die Corsair gerade das 80-jährige Jubiläum der Aufnahme in den Militärdienst. Und in Deutschland beging soeben der Film "Devotion", bei dem die F4U eine zentrale Rolle spielt, seine Premiere beim Streamingdienst "Netflix". Der Kinostreifen würdigt die Heldentaten des Ehrenmedaillenträgers Thomas Hudner und seines Flügelmanns Jesse Brown, des ersten schwarzen US-Marinefliegers, im Koreakrieg. Was Top Gun für Jet-Fans ist, das ist "Devotion" für Corsair-Liebhaber.

Nur noch zwei Dutzend fliegen in den USA Bei so viel Aufmerksamkeit um den Flugzeugtyp will die US-amerikanische Experimental Aircraft Association (EAA) die Corsair bei ihrem diesjährigen AirVenture in Oshkosh zum Mittelpunkt machen. "Da es in Nordamerika nur noch etwa zwei Dutzend fliegende Exemplare der Corsair gibt, mussten wir die Gelegenheit nutzen, die größtmögliche Gruppe dieser unvergesslichen Flugzeuge in Oshkosh zu versammeln", sagte Rick Larsen, EAA-Vizepräsident für Gemeinden und Mitgliederprogramme, der die Funktionen und Attraktionen des AirVenture koordiniert.

Größtes Fliegertreffen der Welt Und wenn jemand das Zeug dazu hat, dann ist es die EAA: Mit dem "AirVenture" veranstaltet die US-amerikanische Selbstbauervereinigung jährlich das größte Fliegertreffen der Welt. Zuletzt zählte die Veranstaltung 650.000 Zuschauer, rund 10.000 Flugzeuge nahmen teil. Die 70. Ausgabe des EAA-Flugzeugkongresses findet vom 24. bis 30. Juli auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh, Wisconsin, statt.

"Unser Ziel ist es, ein denkwürdiges Programm mit verschiedenen Aktivitäten zu gestalten, bei denen die Corsairs am Boden und in der Luft zu sehen sind", so Larsen.

Darüber hinaus werden die Besucher die meiste Zeit der Woche die Gelegenheit haben, die neu eröffnete Corsair-Ausstellung im EAA Aviation Museum zu besuchen, die für alle Besucher im Rahmen des AirVenture-Eintritts zugänglich ist. Die Ausstellung ehrt sowohl Brown als auch Hudner, einschließlich einer Corsair, die von Hudner bei seinen späteren Einsätzen in den frühen 1950er Jahren geflogen wurde und die mit den ursprünglichen Kennzeichnungen der VF-32-Staffel bemalt ist. Natürlich wird "Devotion" auch während des AirVenture im Fly-in-Kino gezeigt, die Nachfahren der Familien Brown und Hudner sind zur Vorführung als Ehrengäste eingeladen.