Neuheiten gibt es in der Allgemeinen Luftfahrt jedes Jahr. Oft sind es allerdings kaum mehr als dezente Upgrades, mit denen Hersteller ihre Klassiker aufhübschen. Echte Innovationen sind selten, auch weil die Entwicklungszyklen und Zulassungsverfahren in der Luftfahrt vergleichsweise lang sind. Dennoch gibt es gerade bei den ULs, bei den Business Jets und im Avioniksektor immer wieder etwas Neues. Die aerokurier-Redaktion hat in den 2018er-Ausgaben geblättert, sich Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal angeschaut und in insgesamt acht Kategorien Neuheiten aufgelistet, die das Potenzial haben, in Zukunft die Allgemeine Luftfahrt zu prägen. Weiterhin gibt es dieses Mal die Kategorie „Custom Built“, in der wir das Engagement jener Tüftler würdigen, die interessante Flugzeuge gebaut oder bekannte Muster einzigartig veredelt haben. Schließlich erfasst unser „Sonderpreis Aviation“ jene auszeichnungswürdigen Neuheiten, die in keine andere Kategorie passen. Jetzt sind Sie, liebe Leser, dran! Wählen Sie Ihre Favoriten und gewinnen Sie tolle Preise wie beispielsweise den Aviation-Werkzeugkoffer mit Trolleyfunktion von Bahco im Wert von 4420 Euro! Den aerokurier Innovation Award verleihen wir wie jedes Jahr am ersten Messetag auf der AERO in Friedrichshafen.

Alle Kategorien und Kandidaten finden Sie hier: AEROKURIER INNOVATION AWARD