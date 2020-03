Jetzt bewerben Condor Technik sucht Sachbearbeiter (m/w/d) Production Planning/Arbeitsvorbereitung

Fliegen ist unsere Leidenschaft! Auf der ganzen Welt verbinden Menschen mit Condor Service und Sicherheit auf jedem Flug. Für die Wartung, Reparatur und Überholung unserer Airbus- und Boeing-Flotten ist unser hundertprozentiges Tochterunternehmen Condor Technik verantwortlich: 500 Mitarbeiter tragen hier in den Bereichen Maintenance, Engineering, Quality Management und Technical Services maßgeblich zum Erfolg von Condor als Deutschlands beliebtester Ferienfluggesellschaft bei – an Standorten in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München. Starten Sie mit uns durch und werden Sie Teil der Condor Familie!

Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt sucht die Condor Technik GmbH aktuell einen:

Sachbearbeiter (m/w/d) Production Planning/Arbeitsvorbereitung

Ihre Aufgaben:

Bewertung von Arbeitspaketen für Instandhaltungs- und Modifikationsereignisse der Line & Base Maintenance eigenverantwortlich priorisieren und abstimmen

Sicherstellung der Verfügbarkeit von Flugzeugdokumentation (AMM, IPC etc.), Material, Hangar, Tooling und weiterer für die Liegezeit erforderlicher Daten und Ressourcen (Condor Technik GmbH Personal)

Kundenarbeitskarten prüfen und Qualifikationen nach CTG-Standard ausweisen

Erstellung von Plänen unter Nutzung von relevanten EDV-Tools (AMOS, Netline, MS Office)

Festlegung der Prioritäten und zeitlichen Abfolge von Wartungsaufträgen

Enge Zusammenarbeit/Abstimmung mit dem Betriebsleiter vom Dienst, Condor Technik GmbH Intern und dem Operator

Auswertung von bereits durchgeführten Arbeiten, um Verbesserungspotenziale zu realisieren und die Produktivität zu erhöhen

Ihr Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem luftfahrttechnischen Beruf oder durch langjährige Berufserfahrung erworbene gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten

VO(EU) Nr.1321/2014 CAT A / B Lizenz mit eingetragenem Flugzeugmuster (Boeing/Airbus) von Vorteil

Kenntnisse der luftrechtlichen und behördlichen Vorschriften und Zusammenhänge nach EASA Part-145/Part-M

Langjährige Tätigkeit in der Flugzeugwartung oder vergleichbare Kenntnisse von Vorteil

Analytisches Denkvermögen, methodische Fähigkeiten zur Problemlösung und schnelle Auffassungsgabe

Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (technisches Englisch)

Gute EDV-Kenntnisse (AMOS, Netline, MS Office), Führerschein Klasse 3/B

Körperliche Eignung, insbesondere zur Tätigkeit im Schichtdienst

Unser Angebot: Einsteigen und abheben mit der Condor Familie!

Darauf können Sie sich bei Condor freuen:

Atmosphäre – durch ein sympathisches und motiviertes Team und flache Hierarchien.

Spannung – durch eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einer faszinierenden Branche.

Weiterentwicklung – durch kompetente Einarbeitung sowie Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Benefits – durch attraktive Reiserabatte und Sozialleistungen neben einer branchenüblichen Vergütung.

Ready for Check-in: Bewerben Sie sich!

