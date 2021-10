Bei Airbus bewerben Airbus sucht A400M CERTIFYING STAFF/SUPPORT STAFF CAT B1

Airbus ist Pionier einer nachhaltigen Luft- und Raumfahrt für eine sichere und vereinte Welt. Das Unternehmen arbeitet ständig an Innovationen für effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie vernetzte Dienstleistungen. Airbus bietet moderne und treibstoffeffiziente Verkehrsflugzeuge sowie dazugehörige Dienstleistungen an. Airbus ist auch führend in Europa im Bereich Verteidigung und Sicherheit und eines der größten Raumfahrtunternehmen der Welt. Im Bereich Hubschrauber stellt Airbus die weltweit effizientesten Lösungen und Dienstleistungen für zivile und militärische Hubschrauber bereit.

Für Airbus Defence and Space in Manching suchen wir in der Abteilung "A400M MRO" mehrere A400M – Certifying Staff / Support Staff CAT B1 (d/m/w).

Als Certifying Staff / Support Staff CAT B1 in der Line und Base Maintenance begleiten Sie im Team gemeinsam mit Ihren Kollegen und Kolleginnen die Instandhaltung des weltweit modernsten Militärtransporters A400M am Airbus Defence and Space Standort in Manching. Zusätzlich werden Sie fallweise A400M Kunden bei geplanten und ungeplanten Instandhaltungsmaßnahmen weltweit unterstützen.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

Feststellung und Bewertung der Konformität von Arbeiten, die eigenständig oder von qualifiziertem Personal durchgeführt wurden- Freigabe von Arbeiten im Rahmen der Instandhaltungstätigkeiten

fachliche Anweisung, Unterstützung und Überwachung von Mitarbeitern ohne PART66 MAML

Durchführung von planbaren und nicht planbaren Instandhaltungsarbeiten

Durchführung von Fehlersuchen an mechanischen Systemen und deren Behebung

Einrüstung von mechanischen Modifikationen, Nachrüstungen und Technischen Änderungen

Durchführung von Reparaturen gem. technischen Vorgaben

Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten mechanischer Komponenten

Durchführung von Befundungen, Auswertung und Bewertung von Abweichungen

Ab- und Aufrüstarbeiten

Montage- und Demontagetätigkeiten

Durchführung von komplexen Systemtests

Eigenverantwortliche Führung der arbeitsbegleitenden Dokumentation

Qualifikationen

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker oder vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Erfahrung in der Luftfahrzeug Produktion von Vorteil

Umfangreiche Erfahrung in der zivilen/militärischen Luftfahrzeuginstandhaltung Voraussetzung

Gültige EASA/DEMAR PART66 AML CAT B1 mit Mustereinträgen

Erfahrung in einem EASA/DEMAR 145 Instandhaltungsbetrieb ist von Vorteil

Sie bringen Reisebereitschaft und Flexibilität (die Arbeitsaufgabe umfasst Einsätze bei unseren Kunden im In- und Ausland) mit

Sie zeigen ein hohes Maß an Teamgeist, Belastbarkeit und Serviceorientierung

Sie haben die Fähigkeit Probleme zu lösen und zeigen ein sehr hohes Maß an Selbständigkeit

Sie weisen sich durch ein sehr hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewußtsein aus

Charakterliche Eignung Qualitätsanforderungen auch unter schwierigen Rahmenbedingungen einzuhalten

Bereitschaft und Erfahrung zum Arbeiten in beengten Räumen und großen Höhen

Sie sind vertraut mit den Anwendungen des MS-Office Pakets

Sie verfügen über fließende / verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was bieten wir Ihnen:

Herausfordernde Aufgaben an/mit einzigartigen Services und Produkten

Angenehmes Arbeitsklima in einem kompetenten und internationalen Umfeld Spannende Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven

Umfangreiches Angebot an betrieblicher Weiterbildung (eLearning und Classroom-Trainings)

Flexible Arbeitszeiten

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Attraktive Vergütung

Betriebliche Altersversorgung

Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten vor Ort

Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort

Ansprechpartner

Bitte bewerben Sie sich für diese Stelle online über unsere Karriereseite (www.jobs.airbus-group.com) und fügen Ihren beruflichen Werdegang und Ihre AML mit Mustereinträgen als Anhang an. Hier finden Sie die Stellenanzeige.