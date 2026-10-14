ADAC Luftrettung sucht Techniker / Fluggerätmechaniker (w/m/d)

Das sind wir Wir helfen Menschen in der Not. Dafür sind wir jeden Tag im Einsatz – mit Herzblut, einem hohen Maß an Engagement und langjähriger Erfahrung. Als eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas starten wir von 37 Stationen zu rund 49.000 Einsätzen im Jahr. Dazu steht unseren Crews, neben einer modernen Hubschrauberflotte, hochwertiges medizinisches Equipment zur Verfügung. Sowohl im Flugbetrieb, in der Medizin als auch bei Trainings und Fortbildungen sorgen wir für den höchstmöglichen Leistungsstandard.

Mit unserem Engagement in diesen Bereichen verfolgen wir stets ein gemeinsames Ziel: Hilfe auf dem schnellsten Weg zum Patienten zu bringen und damit Leben zu retten.

Deine Aufgaben Als Mitarbeiter (w/m/d) im Flottenmanagement / CAMO – Engineer (w/m/d) bist Du ein wesentlicher Bestandteil unseres Teams, das die Einsatzbereitschaft der ADAC-Hubschrauberflotte sicherstellt. Du übernimmst Verantwortung für einen Teilbereich unserer Flotte, insbesondere für die Hubschraubertypen EC135 und BK117.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zwei CAMO Engineers (w/m/d). Eine der beiden Positionen beinhaltet zusätzlich die Vertretung des Managers Wartungs- und Einsatzplanung.

Überwachung der Einsatzbereitschaft – Du stellst die operative Einsatzbereitschaft unserer ADAC-Hubschrauberflotte (EC135 und BK117) sicher. Hierfür überwachst Du kontinuierlich die zugeordneten Luftfahrzeuge, bewertest deren technischen Status und koordinierst notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit. Digitale Monitoring- und Flottenmanagementsysteme unterstützen Dich dabei, Transparenz über den aktuellen Flottenstatus zu schaffen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

– Du stellst die operative Einsatzbereitschaft unserer ADAC-Hubschrauberflotte (EC135 und BK117) sicher. Hierfür überwachst Du kontinuierlich die zugeordneten Luftfahrzeuge, bewertest deren technischen Status und koordinierst notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit. Digitale Monitoring- und Flottenmanagementsysteme unterstützen Dich dabei, Transparenz über den aktuellen Flottenstatus zu schaffen und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Airworthiness Management und Behördenanforderungen – Du verantwortest die Beantragung von Reparaturanweisungen bei TC- / STC-Haltern sowie die fristgerechte Verlängerung der Airworthiness Review Certificates (ARC) für die Muster EC135 und BK117. Dabei stellst Du eine lückenlose Dokumentation sicher und nutzt digitale Systeme zur Nachverfolgung von Anträgen, Genehmigungen und regulatorischen Fristen.

– Du verantwortest die Beantragung von Reparaturanweisungen bei TC- / STC-Haltern sowie die fristgerechte Verlängerung der Airworthiness Review Certificates (ARC) für die Muster EC135 und BK117. Dabei stellst Du eine lückenlose Dokumentation sicher und nutzt digitale Systeme zur Nachverfolgung von Anträgen, Genehmigungen und regulatorischen Fristen. Digitalisierung und Prozessoptimierung – Du identifizierst Optimierungspotenziale in bestehenden Prozessen und treibst die Weiterentwicklung digitaler Lösungen im Bereich Continuing Airworthiness Management aktiv voran. Durch die Analyse technischer Daten, Systeme und Prozesse leistest Du einen wichtigen Beitrag zu einer höheren Flottenverfügbarkeit und unterstützt datenbasierte Entscheidungen.

– Du identifizierst Optimierungspotenziale in bestehenden Prozessen und treibst die Weiterentwicklung digitaler Lösungen im Bereich Continuing Airworthiness Management aktiv voran. Durch die Analyse technischer Daten, Systeme und Prozesse leistest Du einen wichtigen Beitrag zu einer höheren Flottenverfügbarkeit und unterstützt datenbasierte Entscheidungen. Lufttüchtigkeitsüberwachung und Instandhaltungsbeauftragung – Du überwachst die Einhaltung lufttüchtigkeitsrelevanter Vorgaben, koordinierst die Beauftragung von Instandhaltungsmaßnahmen und übernimmst die Liegezeitbetreuung in der Werft.

– Du überwachst die Einhaltung lufttüchtigkeitsrelevanter Vorgaben, koordinierst die Beauftragung von Instandhaltungsmaßnahmen und übernimmst die Liegezeitbetreuung in der Werft. Unterstützung und Vertretung des Managers Wartungs- und Einsatzplanung – Du unterstützt den Manager Wartungs- und Einsatzplanung bei der strategischen und operativen Planung von Werftaufenthalten unserer Hubschrauberflotte. Dabei koordinierst Du Instandhaltungsfenster, stimmst Kapazitäten mit den Werften ab und stellst eine optimale Balance zwischen Flottenverfügbarkeit und technischen Anforderungen sicher. Im Vertretungsfall übernimmst Du eigenverantwortlich die Steuerung und Disposition der Luftfahrzeuge für geplante Instandhaltungsmaßnahmen sowie die dazugehörige Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern. Dein Profil Die Theorie sitzt – Du verfügst über fundierte Erfahrung in der CAMO oder im Instandhaltungsbetrieb, Du bringst idealerweise eine EASA-PART-66-B1- / -B2-Lizenz mit oder hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Luft- und Raumfahrt beziehungsweise in einer vergleichbaren Fachrichtung: Know-how – Du bringst Kenntnisse in den EASA-Regularien im speziellen Part-M und PartCAMO mit.

– Du verfügst über fundierte Erfahrung in der CAMO oder im Instandhaltungsbetrieb, Du bringst idealerweise eine EASA-PART-66-B1- / -B2-Lizenz mit oder hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Luft- und Raumfahrt beziehungsweise in einer vergleichbaren Fachrichtung: Know-how – Du bringst Kenntnisse in den EASA-Regularien im speziellen Part-M und PartCAMO mit. IT-Kenntnisse – Du zeichnest Dich durch sichere Anwenderkenntnisse in MS Office, Power BI und im Umgang mit KI-Technologien aus.

– Du zeichnest Dich durch sichere Anwenderkenntnisse in MS Office, Power BI und im Umgang mit KI-Technologien aus. Berufserfahrung – Du konntest bereits erste Erfahrungen in einer CAMO oder im Part-145-Betrieb sammeln. Idealerweise hast Du den Musterlehrgang auf EC135 oder BK117 absolviert.

– Du konntest bereits erste Erfahrungen in einer CAMO oder im Part-145-Betrieb sammeln. Idealerweise hast Du den Musterlehrgang auf EC135 oder BK117 absolviert. Kommunikation – Du besitzt ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen, eine hohe Einsatzbereitschaft und gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Eigeninitiative, lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Hands-on-Mentalität runden Dein Profil ab. Wir bieten Job-Ticket und Job-Rad – Du willst immer mobil sein? Mit dem ABO-Job und dem Deutschland-Ticket haben wir gleich zwei Tickets, die speziell für unser Unternehmen entwickelt wurden und Dir besondere Ermäßigungen im öffentlichen Personenverkehr bieten. Oder doch lieber selbst fahren? Dann lease Dein Wunschfahrrad oder E-Bike über uns und profitieren von attraktiven finanziellen Vorteilen.

– Du willst immer mobil sein? Mit dem ABO-Job und dem Deutschland-Ticket haben wir gleich zwei Tickets, die speziell für unser Unternehmen entwickelt wurden und Dir besondere Ermäßigungen im öffentlichen Personenverkehr bieten. Oder doch lieber selbst fahren? Dann lease Dein Wunschfahrrad oder E-Bike über uns und profitieren von attraktiven finanziellen Vorteilen. Unternehmnseigene Barista – Cappuccino, Espresso und Co. aus einer original italienischen Espressomaschine. Dazu gibt es leckere Snacks und mittags ein wechselndes Tagesgericht. Die Cafeteria und ihr großzügiger Außenbereich laden zum Verweilen, Beobachten und Austauschen ein. Ein Besuch lohnt sich immer! Das ist nur eine kleine Auswahl der Vorteile, die wir unseren Mitarbeitenden bieten. Die komplette Übersicht findest Du auf unserer Seite zu unseren Leistungen und Benefits. Bitte beachte, dass die einzelnen Angebote je nach Standort und Position variieren können.

Der ADAC steht für Chancengleichheit und bietet allen Bewerbenden, insbesondere Menschen mit Behinderung (Schwerbehinderung / Gleichstellung), die bestmöglichen Erfolgschancen. Die Individualität der Mitarbeitenden – unabhängig von Alter, Aussehen, Herkunft, Glauben, Geschlecht, sexueller Orientierung oder persönlichen Einschränkungen – ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur des ADAC.

Dein Kontakt Falls Du Rückfragen hast, kontaktiere bitte das ADAC-Bewerbermanagement unter 089 7676-4111 oder nutze unser Kontaktformular.