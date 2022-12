Rund zweieinhalb Stunden war die G650 auf ihrem Demoflug vom Gulfstream-Firmensitz in Savannah, Georgia, in der Luft. Getankt hatte der Langstreckenjet einen Sprit, der so noch nie in einem Business Jet eingesetzt worden war: 100 Prozent nachhaltiger Kraftstoff, der aus pflanzlichen Stoffen gewonnen wurde.