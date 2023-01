Gulfstream G700: Welttournee mit 25 Rekorden

Gulfstream flog zwei die voll ausgestatteten G700-Produktions-Testflugzeuge in mehr als 20 Länder auf sechs Kontinenten, um die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs sowie die Flexibilität und den Komfort der Kabine zu demonstrieren. Insgesamt legten die beiden G700 dabei 53.882 Nautische Meilen (99.789 Kilometer) in mehr als 180 Flugstunden zurück.

"Die Welttournee der G700 war ein großer Erfolg", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream. "Wir wussten, dass die Flugzeuge außergewöhnlich gute Leistungen erbringen würden, und sie übertrafen sogar unsere eigenen hohen Erwartungen an Zuverlässigkeit und Leistung auf einer Vielzahl von Routen. Die Präsentation der ausgestatteten Flugzeuge bei unseren Kunden und Interessenten in aller Welt hat die ohnehin schon starke Nachfrage nach der G700 noch verstärkt."

Zu den bemerkenswerten Rekordflügen der G700 gehören: Savannah, Georgia, USA nach Riad, Saudi-Arabien in 12:36 Stunden, Istanbul, Türkei nach Van Don, Vietnam in 9:02 Stunden, Riad nach Melbourne, Australien in 13:39 Stunden sowie Christchurch, Neuseeland nach Los Angeles in 12:13 Stunden. Die Geschwindigkeitsrekorde auf der Welttournee müssen noch von der U.S. National Aeronautic Association und der Fédération Aéronautique Internationale in der Schweiz anerkannt werden.