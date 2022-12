Das in Monterrey ansässige Startup will bereits im ersten Quartal 2023 den Betrieb aufnehmen und mit der Turboprop-Flotte bisher nicht bediente Strecken im Norden Mexikos anbieten. Angedacht sind unter anderem die Destinationen Tamaulipas, Coahuila und Veracruz. Langfristig sind auch internationale Verbindungen in den US-Bundesstaat Texas geplant.

Anschaffung von 14 Flugzeugen geplant

Der Konzern will bis 2025 rund 98 Millionen US-Dollar in seine neue Tochter Aerus investieren, deren Flotte auf insgesamt 14 SkyCourier ausbauen und am Ende ganz Mexiko mit seinem Streckennetz abdecken. Kein einfaches Geschäftsfeld: Die drei großen Airlines des Landes, Volaris, Viva Aerobus and Aeromexico, haben 97 Prozent Marktanteil, das Regionalgeschäft teilen sich Aeromar, TAR Aerolíneas und Calafia auf. Unter denen ist letztere mit einer über 20 Jahre alten Flotte von zwei Embraer 120ERs und vier ERJ 145s der größte Betreiber.