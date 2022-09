Zugriff auf Business Jets mit VistaJet und XO Vista bietet neue Mitgliedschaftskategorien

Vista verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein Wachstum der Mitgliederbasis von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den letzten sechs Monaten hat Vista eine Veränderung in der demografischen Struktur der Kunden erlebt: Jüngere Mitglieder sind hinzugekommen und die Zahl der Vertragsabschlüsse hat sich beschleunigt, da die Kunden nach einer effektiven, globalen Mitgliedschaftslösung suchen, um sofort zu fliegen.

Um dem Andrang Herr zu werden hat Vista zwei neue Mitgliederangebote eingeführt:

# VistaJet VJ25 -VistaJets neues, flexibles dreijähriges Privatflug-Abonnement, das sich an flexible Flieger richtet, die 25 bis 49 Stunden pro Jahr reisen. VJ25 Mitglieder erhalten einen Zugang zur Vista-Mitgliederflotte von über 350 Flugzeugen weltweit; Garantierte Verfügbarkeit der weltweit größten On-Demand-Flotte, einschließlich der Bombardier Global 7500; ein Flugzeug zu einem festen Tarif an jedem garantierten Tag; dynamische Tarifoptionen an 40 Tagen mit hoher Nachfrage;

XO Mitgliedschaft – XO vereinfacht seine Deposit-Mitgliedschaftsstruktur, indem es seine mehrstufigen Lösungen durch eine neue, einstufige XO-Mitgliedschaft ersetzt. Die XO-Mitgliedschaft ist die einzige Lösung für die private Luftfahrt, mit der private Flüge und Plätze sofort gebucht werden können. Mit einer voll erstattungsfähigen Mindesteinlage von 100000 US-Dollar, ohne Sperrtage oder Verfallsdatum und mit dynamischen Preisen ist sie "die effizienteste, zugänglichste und transparenteste Option in der privaten Luftfahrt", heißt es. Die neue XO-Mitgliedschaft bietet: Zugang zu 2450 Flugzeugen, einschließlich der Vista-Mitgliederflotte, sofern verfügbar; feine Buchungsgebühren; fliegen Sie sofort nach der Anmeldung;

Thomas Flohr, Vista's Gründer und Vorsitzender sagt: "Die Weiterentwicklung und Vereinfachung unseres Angebots bekräftigt Vistas Engagement, eine umfassende Reihe von flexiblen Lösungen für alle Mitglieder von VistaJet und XO anzubieten. Wir haben unseren Kunden zugehört, um ihre sich schnell ändernden Bedürfnisse zu verstehen, und wir haben unsere Mitgliedschaftsstruktur entsprechend optimiert.