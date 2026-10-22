Pratt & Whitney stellt neues Turboprop-Triebwerk PT9 vor

Auf der Geschäftsreiseflugmesse NBAA in Las Vegas ist Pratt & Whitney Canada ein Überraschungsmoment gelungen: Mit dem PT9 hat der kanadische Triebwerkshersteller ein ganz neues Turboprop-Triebwerk in der mittleren Leistungsklasse vorgestellt. Pratt & Whitney Canada hat die Propellerturbine innerhalb von fünf Jahren im Geheimen entwickelt und kürzlich die Zulassung der kanadischen Regulierungsbehörde Transport Canada erhalten. Es ist die erste Neuentwicklung des Unternehmens seit Jahrzehnten.

Das PT9 liegt zunächst in der Leistungsklasse von 1700 bis 2300 Wellen-PS (1268 bis 1715 kW). Nach Angaben von Pratt & Whitney Canada ist es jedoch skalierbar, modular aufgebaut und einfach an verschiedene Flugzeugtypen anpassbar. Damit bietet es Potenzial für weiteres Wachstum bis hin zu künftigen Regionalflugzeug-Turboprops und die Möglichkeit, hybrid-elektrische Komponenten zu integrieren.

Technologien aus anderen Programmen Die neue Propellerturbine liegt von der Leistung her zwischen den stärkeren Versionen der PT6-Familie und dem unteren Ende der PW100-Familie. Mit dem PT9 liefert Pratt & Whitney auch eine Antwort auf neuere Entwicklungen der Konkurrenz wie dem Catalyst von GE Aerospace. Gebaut werden soll das Triebwerk in Lethbridge, Alberta (Kanada), wo sich auch das Exzellenzzentrum für die PT6-Familie befindet.

Das PT9 soll 33 Prozent mehr Leistung in Flughöhe liefern und dabei 20 Prozent sparsamer sein als frühere Turboprop-Generationen, so Pratt & Whitney Canada. Um das zu erreichen, nutzt der Hersteller Materialien und Technologien aus dem PW800-Turbofan und der PW127XT-Propellerturbine.