Es handelt sich nach Herstellerangaben um einen Käufer aus den USA, der sein Flugzeug in Savannah in Empfang nahm. Damit konnte Gulfstream sein Versprechen einhalten, die G600 noch in diesem Jahr in den Dienst zu bringen, sagte Firmenchef Mark Burns.

Die G600 erhielt am 28. Juni 2019 sowohl die FAA-Typ- als auch Produktionszertifikate. Das Flugzeug wurde nach einem Design- und Testprogramm in Betrieb genommen, das fast 100000 Stunden in den Labors des Unternehmens und mehr als 3200 Flugstunden umfasste.

Bereits mehr als zehn Geschwindigkeitsrekorde für Städtepaare gehen auf das Konto der G600, die mit ihrer Langstrecken-Reisegeschwindigkeit von Mach 0.85 bis 12038 Kilometer weit kommt. Mit Mach 0.9 können Strecken wie nonstop von Paris nach Los Angeles oder Hongkong bewältigt werden.