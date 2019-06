Textron Aviation wird die Größe seines zentralen europäischen Distributionszentrums in Düsseldorf verdoppeln. Damit treibt der US-Hersteller seine Bemühungen um eine bessere Kundenbetreuung und bestmöglichen Ersatzteilservice in Europa weiter voran.

Mit der Expansion des „European Distribution Centers“ (EUDC) lägen künftig in Düsseldorf fast 35000 Artikel auf Lager, die in kürzester Zeit in alle europäischen Länder versendet werden könnten, sagte Brad Thress, bei Textron für den Aftersales-Bereich zuständig, im Rahmen der Business Aviation-Messe EBACE Ende Mai in Genf.

Die Erweiterung des Ersatzteillagers sei eine weitere Investition in den Ausbau der Textron-Kundenservices in Europa für alle Flugzeuge der Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, teilte der US-Hersteller weiter mit. „Durch den zusätzlichen Platz sind wird der Nachfrage unseres wachsenden Kundenstamms immer einen Schritt voraus und können unsere europäischen Kunden jederzeit optimal unterstützen“, freut sich Brad Thress.

Zentrale Distributionszentren für die Ersatzteilversorgung

Kriya Shortt, bei Textron für den weltweiten Kundensupport zuständig, ergänzte, die Strategie von Textron habe weltweit schon immer darin bestanden, möglichst ganzheitliche Unterstützung für alle Flugzeuge des Herstellers zu leisten. Diese Strategie versuche Textron mit Hilfe zentraler Service- und Ersatzteilzentren umzusetzen, die ihrerseits die mobilen Service-Einheiten unterstützen. Darüber hinaus biete Textron im Falle eines Flugzeugausfalls (AOG) schnelle Hilfe mittels „1Call“-Service. „Die anstehende Expansion des Service-Centers ist ein Signal für uns, dass unsere Strategie bei unseren Kunden weiter auf Zustimmung stößt“, so Shortt weiter.

Breites Serviceangebot für Europakunden

Laut Angaben von Textron sind aktuell in Europa mehr als 1800 Businessjets und -Turboprops der Marken Beechcraft, Cessna und Hawker zugelassen. Damit sind die US-Amerikaner in diesem Segment Marktführer auf dem „Alten Kontinent“. Zur Unterstützung dieser großen Flugzteugflotte betreibt Textron firmeneigene Servicecenter in Doncaster, Düsseldorf, Paris (Le Bourget), Prag, Valencia und Zürich. Serviceangebote stehen außerdem in Biggin Hill, Bremen, Cannes, Genf, Nizza und Stuttgart zur Verfügung. Erst kürzlich erweiterte der Hersteller außerdem seinen europaweiten „1Call“-Service und bietet multilinguale Unterstützung in Deutsch, Französisch und Spanisch an, um auch in Stoßzeiten für alle Fälle gerüstet zu sein.