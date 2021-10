Citation Mustang Gleichgesinnte treffen sich

Anfang Oktober fand in Dresden die Jahreshauptversammlung des Vereins "Citation Mustang Interest Group" statt. Die meisten Mitglieder reisten mit dem eigenen Business Jet an.

Fast 60 Teilnehmer zählte das diesjährige Treffen der "CMIG". Erwartungsgemäß kamen fast alle auswärtigen Teilnehmer mit ihren eigenen Cessna Citation Mustang Jets. Die Veranstaltung umfasste die Jahreshauptversammlung und einige technische Seminare und diente so neben der Aneignung von neuem Wissen auch dem Knüpfen neuer Kontakte.

Vereinssprecher Dr. Till Werner wurde für eine gelungene Organisation gelobt. Er betonte den fantastischen Service des Dresdner Flughafens und kündigte das künftige Jahrestreffen in Valencia an. Viele Teilnehmer regten darüber hinaus aufgrund der Vielzahl an Themen zu zwei Treffen im Jahr an.