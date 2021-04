Fusion Schempp-Hirth und Schleicher gehen zusammen

Paukenschlag in der deutschen Segelflugszene: Die beiden Weltmarktführer im Segelflugzeugbau, Alexander Schleicher aus Poppenhausen und Schempp-Hirth aus Kirchheim unter Teck, haben ihre Fusion bekanntgegeben. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, wollen sich beide Unternehmen auf diesem Wege für die Zukunft aufstellen und als dann bei weitem größter Hersteller von Segelflugzeugen der Konkurrenz die Stirn bieten.

Zum künftigen Name der Firma gibt es bisher nur Gerüchte, von "Schleich-Hirth" über "Alex, Martin & Wolf" bis hin zu Great German Gliders reichen die Spekulationen. Auch ist Unklar, welche der aktuellen Muster weiter gebaut werden und welche einer möglichen Bereinigung der Produktpalette zum Opfer fallen werden.

Perspektivisch sei aber zu vermuten, dass man zur Einsparung von Entwicklungskosten das Geschäftsmodell komplett auf den Nachbau von Jonker-Segelflugzeugen ausrichten werde, so ein Branchenkenner gegenüber dem aerokurier. Diese würden laut aussagen mancher Piloten ohnehin aussehen wie ein Schleicher-Rumpf mit Schempp-Hirth-Flügel.

Der neue Firmensitz soll in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen errichtet werden, so der Insider. So könnten Jonker-Flugzeuge zur Formabnahme direkt via Containertransport auf dem Seeweg herangeschafft werden.

Der aerokurier bleibt dran.