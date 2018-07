Arbeitsmarkt Rekord-Bedarf bei Cockpit-Crews

Boeings Studie Pilot & Technician Outlook 2018 prognostiziert einen hervorragenden Arbeitsmarkt für angehende Piloten. Demnach werden in den kommenden 20 Jahren weltweit 790.000 neue Piloten gebraucht.

Die Berufsaussichten für Nachwuchspiloten sind derzeit sehr gut. Foto und Copyright: easyJet

Boeing erwartet bis 2037 eine Verdoppelung des Cockpit-Personals: 790.000 Piloten werden gemäß dem neuesten Pilot & Technician Outlook des US-amerikanischen Flugzeugherstellers innerhalb der kommenden 20 Jahre gebraucht, alleine 146.000 in Europa. Der nun prognostizierte Bedarf sei der höchste in der neunjährigen Geschichte des Pilot & Technician Outlook, so Boeing.



Die Nachfrage wird nach Ansicht von Boeing getrieben durch die erwartete Verdopplung der globalen kommerziellen Flugzeug-Flotte. Trotz des weltweit starken Luftverkehrswachstums stehe die Luftfahrtindustrie vor der Herausforderung eines ausreichenden Pilotenangebots. "Das weckt Sorgen über einen kurzfristigen, weltweiten Pilotenmangel", so Keith Cooper, Vice President Training & Professional Services bei Boeing. Cooper plädiert deshalb dafür, die Ausbildung der nächsten Pilotengeneration in den Vordergrund zu stellen.



Den größten Bedarf sieht Boeing in der Region Asien-Pazifik mit 261.000 Piloten, gefolgt von Nordamerika (206.000), Europa (146.000), dem Mittleren Osten (64.000), Südamerika (57.000), Afrika (29.000) und Russland/Zentralasien (27.000). Erstmals wurden auch Daten aus der Geschäftsreiseluftfahrt und dem zivilen Hubschraubersektor einbezogen. Die komerzielle Luftfahrt ist der größte Arbeitgeber (635.000 neue Piloten), in der Business Aviation werden laut Boeing 96.000 Piloten gesucht. Auch für zivile Hubschrauberpiloten stehen die Chancen gut: Boeing sieht einen Bedarf an 59.000 neuen Piloten bis 2037.

"Be a pilot Screening Day" in Frankfurt

Auf der Informationsveranstaltung können Luftfahrt-Fans herausfinden, ob sie sich für die Arbeit im Cockpit eignen. Foto und Copyright: ATTC

Wer sich für den Beruf des Verkehrspiloten interessiert, der kann sich beim „Be a pilot Screening Day“ am 20. Oktober am Frankfurter Flughafen umfassend informieren. Der Thementag wird bereits zum dritten Mal von ATTC, Aviation Media & IT sowie der Motor Presse Stuttgart organisiert. Flugschulen beraten Interessenten über die verschiedenen Wege ins Cockpit und Finanzierungsmöglichkeiten. Zudem gibt es Vorträge zu Einstellungsvoraussetzungen für Piloten und zum Arbeitsmarkt. Vor Ort können angehende Flugschüler ein computerbasiertes Screening absolvieren, das an Einstellungstests bei Flugschulen und Airlines angelehnt ist.



Was: Be a pilot Screening Day

Wo: Flughafen Frankfurt, The Squaire Conference Center, Ebene 5 West

Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Tageskasse

Weitere Infos: www.screeningday.de