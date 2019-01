Garmin Webinare zu Avionik-Lösungen

Garmin bietet für neue Avionik-Systeme regelmäßig Online-Schulungen an. Die nächsten Webinare befassen sich unter anderem mit den digitalen Retrofit-Autopiloten und ADS-B-Lösungen.

Nicht nur mit Garmins TXi-Geräten lassen sich viele Panels deutlich aufwerten. Foto: Gerhard Marzinzik

Moderne Avionik kann die Arbeitsbelastung für Piloten im Cockpit deutlich reduzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass man zum einen die zum eigenen Bedarf passenden Geräte einbaut, und zum anderen weiß, wie man sie bedient. Letzteres setzt angesichts des Funktionsumfangs zeitgemäßer Technik eine intensive Auseinandersetzung mit der Bedienlogik voraus. Handbücher lesen allein reicht oft nicht, um zu verstehen, wie welche Funktion aktiviert wird und was sich womit verknüpfen lässt. Um Piloten Hilfestellung zu geben, bietet Garmin für seine Geräte regelmäßige Online-Schulungen an, in denen Experten erklären, wer was wirklich braucht und welcher Knopf in welcher Situation gedrückt werden will.

Von Januar bis März sind folgende Garmin-Webinare avisiert:

17. Januar, 4:00 PM CT:

Advanced Avionics Upgrades. Einführung in die Avionik-Aufwertung mit Geräten wie der TXi-Serie, GTN-Navigationssystemen, GMA Audio-Panels sowie GTX-Transpondern.

05. Februar, 4:00 PM CT:

Garmin Pilot. Die App Garmin Pilot macht Navigation, Flugplanung und Auswertung kinderleicht - vorausgesetzt, man weiß, wie´s geht. Garmin-Experten geben dafür echte Insider-Tipps.

20. Februar, 7:00 PM CT:

Low Cost Avionik Solutions. Grundlegendes zu kostengünstigen Nachrüst-Lösungen wie dem Garmin G5 oder den ADS-B- bzw. Tanspondergeräten GFL 82 und GTX 345.

28. Februar, 10:00 AM CT:

Avionics for Experimental Aircraft. Piloten und Besitzer von Experimentals genießen gewisse Freiheiten, was die Avionik-Ausrüstung angeht. Hier bietet Garmin mit Geräten wie dem GX3 Tourch oder dem G5 interessante Alternativen zum Uhrenladen.

12. März, 10:00 AM CT:

ADSB Solutions for Business Aviation. Übersicht über ADSB-Lösungen für gängige Business Jets am Markt, darunter Cessna Citation II/SII, Citation V und Learjet 20/30/60.

21. März, 4:00 PM CT:

Autopilot Retrofits. Einführung in die Nachrüst-Autopiloten der Serie GFC 500/600 und ihre vielfältigen Sicherheitsfeatures in Verbindung mit der Garmin Electronic Stability Protection.