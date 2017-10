Praxisbericht Lernen von den Seitenwind-Profis

Wer seine Fertigkeiten im Umgang mit Seitenwind festigen möchte, kommt um einen Besuch des Xwind Training Centers am Flugplatz Itzehoe kaum herum. Theorie und Praxis verschmelzen zu einer Einheit mit nachhaltigem Lerneffekt. Wir haben das Training mitgemacht.

Auf der Leinwand läuft die Bahn als Endlosschleife ab. Foto und Copyright: Patrick Holland-Moritz

Ein Ausflug in den Norden der Republik wird für manche Piloten ungewollt zur Herausforderung. Steht die steife Brise an der Küste quer zur Bahn, geraten ungeübte Piloten bei der Landung schnell ins Schwitzen.

An dieser Stelle setzt das Konzept des Xwind Training Centers an. Seit sieben Jahren gibt es dieses spezielle Fortbildungsangebot für Piloten. 2010 hatte Anja Wolffson einen auf Seitenwind spezialisierten Redbird-Simulator übernommen. Heute umfasst das Angebot ihres Unternehmens mehrere Teile: Theorie, Training im Simulator und auf Wunsch auch Flugstunden mit der eigenen Cessna 172. Am Rande gibt es zudem die Möglichkeit, die ICAO-Sprachprüfung in Englisch abzulegen.

Wie man mit Seitenwind umgeht, vermitteln Profis wie Tom Jülich. Er ist ehemaliger Starfighter- und Tornado-Pilot, in den USA leitete er die militärische Jet-Grundausbildung der Bundeswehrpiloten und hat als einer der wenigen deutschen Piloten Erfahrung auf Flugzeugträgern. Heute hat er sich ganz der (ultra)leichten Fliegerei verschrieben und arbeitet unter anderem als Seitenwind-Trainer. In Theorie und Praxis vermittelt er die Grundlagen der richtigen Seitenwindtechnik.

Einen Vorgeschmack auf das Training gibt unser Video. Den kompletten Bericht lesen Sie in der November-Ausgabe des aerokurier, die am 25. Oktober erscheint.