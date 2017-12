Webinar am 12. Dezember 2017 Garmin Pilot App verständlich erklärt

Garmin lädt zum Webinar ein. Am kommenden Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr erklären die Spezialisten des Avionikherstellers die App Garmin Pilot.

Die Garmin Pilot App bietet viele Funktionen. Wie das genau funktioniert, erklären die Spezialisten von Garmin in einem kostenlosen Webinar. Foto und Copyright: Garmin

Die Garmin Pilot App bietet Piloten eine Rundum-Unterstützung bei Flugvorbereitung, Navigation und Tracking. Die App ist für Apples iOS-Geräte iPhone und iPad sowie für Android verfügbar.

Was die App im Detail alles leistet, möchten die Garmin-Spezialisten ihren Kunden und Interessenten in einem kostenlosen Webinar erklären. Erörtert werden die grundlegenden Funktionen und Updates. Der Online-Kurs wird in Englischer Sprache abgehalten, um internationale Kunden zu erreichen.

Startschuss ist am Dienstag, 12. Dezember 2017, um 18:00 Uhr. Interessenten können sich unter folgendem Link registrieren: https://attendee.gotowebinar.com/register/6307065165447922946?source=FK

Garmin verlost unter allen Teilnehmern einen Jahres-Zugang für die App im Wert von 165 Euro.