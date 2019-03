Produktvorstellungen, Vorträge zum fliegerischen Know-how und jede Menge Benzingespräche: Der Showroom Avieur am Flugplatz Eisenach-Kindel lädt am 16. März zum Frühjahrsevent.

Seit einigen Jahren bietet Avieur als europäischer Luftfahrt-Showroom ein Umfeld, in dem eine Vielzahl von Flugzeug-, Avionik- und Zubehörherstellern der General Aviation dauerhaft ihre Produkte präsentieren und unabhängig von Messen in Kontakt mit Kunden treten können. Neben der Verkaufsausstellung in der geräumigen Halle organisiert das Team um Sven Schlothauer auch regelmäßig Events, darunter Fly-ins, aber auch Informationsveranstaltungen und Vortragsreihen, bei denen Referenten aus der Praxis ihr Wissen mit anderen Piloten teilen.

Am 16. März findet unter dem Titel „Avidyne, Foreflight and more“ die nächste Veranstaltung in Eisenach statt. Fünf Vorträge sind geplant: Los geht es um 11 Uhr mit „Flugplanung mit Foreflight“, eine Stunde später referiert ein Avidyne-Experte über die hauseigene IFD-Serie mit ihren GPS-, NAV- und COM-Geräten. Nach der Mittagspause beginnt um 13.30 ein Vortrag über SkyNavPro, ab 14 Uhr geht es um Tipps & Tricks zum Umgang mit dem Jeppesen Mobile FliteDeck VFR. Zum Abschluss kommen noch einmal die ForeFlight-Vertreter zum Zug und berichten ab 15 Uhr über die verschiedenen Content Packs, die das Unternehmen anbietet.

Die Hautsponsoren Avidyne und ForeFlight übernehmen neben dem Catering auch die Landegebühren für alle per Flugzeug anreisenden Piloten.

Der Flugplatz Eisenach-Kindel liegt in Westthüringen ziemlich genau mittig zwischen Fulda, Erfurt und Kassel. So ist die Veranstaltung aus nahezu allen Regionen Deutschlands gut per Flieger zu erreichen. Die Asphaltpiste 10/28 misst 1720 mal 55 Meter und ist für Flugzeuge bis 5,7 Tonnen (bzw. 20 Tonnen mit PPR) zugelassen.