UL-Zulassungsstatistik 2017 Dynamic landet auf Platz 1

Die Dynamic von Aerospool schaffte es im vergangenen Jahr an die Spitze der UL-Zulassungen. Insgesamt übten sich die Käufer aber in Zurückhaltung.

Der UL-Markt zeigte sich 2017 von seiner schwachen Seite. Neuzulassungen und neue Lizenzen sind rückläufig. Foto und Copyright: aerokurier

Nur 153 neue Dreiachser und 29 Tragschrauber wechselten im Jahr 2017 ihren Besitzer – das ist in der seit 2001 geführten Zulassungsstatistik ein neuer Tiefpunkt. Eine Ursache für den Rückgang könnte das Warten einiger Käufer auf die neue 600-kg-Regelung sein. Im vergangenen Jahr wurde viel über eine Auflastung der ULs von derzeit 472,5 auf 600 Kilogramm Abfluggewicht spekuliert, verbindliche Informationen gab es dazu aber nicht. Erst im Dezember 2017 wurde die Auflastung auf EU-Ebene beschlossen.

An der Spitze der beliebtesten Muster steht mit 15 Neuzulassungen der sportliche Tiefdecker Dynamic des slowakischen Herstellers Aerospool. Es folgen die C42 von Comco Ikarus (14 Stück) und der Tragschrauber MTOsport (13 Stück). Platz 4 belegt dieZ602 von Roland Aircraft (10 Stück). Platz 5 teilen sich mit jeweils 8 Neuzulassungen die A22 von Aeroprakt, die Roko NG-6 und der Einsitzer SD-1 Minisport von Konstrukteur Igor Spacek. Der Bestand an ULs ist weitgehend konstant: 4133 Dreiachser und 594 Tragschrauber waren Ende 2017 bei DAeC und DULV gemeldet, was in etwa den Werten des Vorjahres entspricht.

Nachlassendes Interesse am Einstieg in die ultraleichte Fliegerei bekamen die Flugschulen zu spüren. 919 neue Lizenzen für Dreiachser und 68 neue Lizenzen für Tragschrauber wurden im vergangenen Jahr erteilt. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor (siehe Grafik).

Top-10-UL des Jahres 2017

Dynamic und C42 führen die Zulassungs-Hitparade 2017 an. Foto und Copyright: Holland-Moritz

1. Aerospool Dynamic => 15

2. Comco Ikarus C42 => 14

3. AutoGyro => 13

4. Roland Aircraft Z602 => 10

5. Aeroprakt A-22 L => 8

5. Roko NG-6 UL => 8

5. SD-1 Minisport => 8

6. Bristell => 6

7. TL 2000 Sting => 5

8. Shark.Aero Shark => 5

9. Remos GX => 5

10. Nando Groppo Trail => 4