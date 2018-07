8. ulForum.de Treffen am 18./19. August 2018 UL-Piloten treffen sich in Oerlinghausen

Andere Piloten kennenlernen, neue Ultraleichtflugzeuge entdecken und fliegerische Erfahrungen austauschen: Diese Möglichkeiten bietet das 8. ulForum.de-Treffen am 18. und 19. August 2018 in Oerlinghausen.

UL-Piloten aus ganz Deutschen kommen am 18. August in Oerlinghausen zur 8. Auflage des ulForum.de-Treffens. Foto und Copyright: ulForum.de

Das Fly-in - organisiert von den Betreibern des ulForums Marie-Theres und Markus Horowski - hat sich in den vergangenen Jahren als Plattform zum Kennenlernen anderer UL-Piloten und zum zwanglosen Erfahrungsaustausch etabliert. Es startet am Samstag, 18. August 2018, am Flugplatz Oerlinghausen (EDLO) und dauert bis zum nächsten Tag. Anflüge sind am Samstag ab 10 Uhr möglich. Nachmittags stehen eine Prämierung und ein gemeinsames Foto auf dem Programm, bevor es am Abend beim Grillen viel Zeit für Pilotengespräche in geselliger Runde gibt. Übernachtungen sind unter der Fläche im Zelt möglich, in einer Unterkunft am Flugplatz oder in den benachbarten Hotels. Über Details informieren die Betreiber auf www.ulforum.de.