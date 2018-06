Deutsche Flugsicherung Nachwuchs-Lotsen gesucht

Auch bei der Deutschen Flugsicherung macht sich der demografische Wandel bemerkbar. Aus diesem Grund geht das Unternehmen beim Recruiting von Nachwuchskräften neue Wege und lädt am 9. Juni zu einem Informationstag auf seinem Campus in Langen bei Frankfurt ein.

Dieser Lotse arbeitet im Center Bremen der DFS. Foto und Copyright: DFS

Am 9. Juni 2018 finde von 9 bis 17 Uhr der Recruiting Day der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH statt, teilte die DFS mit. Auf dem Campus der DFS in Langen könnten junge Menschen sich an diesem Tag über Berufe in der Flugsicherung informieren.

Die DFS überwacht den Luftraum über Deutschland, einen der dichtest beflogenen weltweit. Die Lenkung und Überwachung des Verkehrs leisten Fluglotsen, rund 2000 gibt es in den 16 Towern und Kontrollzentralen der Flugsicherung. Auch die technische Infrastruktur und Inbetriebhaltung muss funktionieren: Sie wird durch Ingenieure und Techniker geleistet, ohne sie wäre die Luftraumüberwachung unmöglich. Für beide Einsatzbereiche – Lotsen und Flugsicherungstechnik – sucht die DFS Nachwuchs. Und auch in anderen Bereichen gibt es bei der DFS Ausbildungsstellen zu besetzen.

Aber wie sieht die Flugsicherungswelt eigentlich von innen aus? Wie der typische Arbeitstag eines Lotsen? Welche Fähigkeiten müssen Bewerber haben im Eignungstest zeigen? Wie lange dauert die Lotsenausbildung? Diese und weitere Fragen beantworten Experten der DFS, Lotsenauszubildende und Ausbilder stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. So erhalten alle Besucher Eindrücke aus erster Hand. Infos zu den dualen Studiengängen und den IHK-Berufen runden die Vorstellung der Berufsbilder ab. Beim Bewerber-Check-up erfahren Interessierte, wie sie mit ihren Unterlagen richtig punkten können.

Für ein attraktives Rahmenprogramm sorgt eine Drohnen-Show, und Talk-Formate. Gemeinsam mit Radio FFH wird außerdem ein abwechslungsreiches ein Bühnenprogramm geboten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung unter www.karriere.dfs.de ist aber erforderlich. Zielgruppe der Veranstaltung sind Abiturienten, die Begleitung durch jeweils eine Person ist möglich.